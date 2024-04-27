МИД разъяснил информацию о "застрявших" авто на границе России и Казахстана
МИД: информация о "застрявших" авто на границе России и Казахстана преувеличена
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус сити холл", проверки не зависят от гражданства желающего пересечь границу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта 22 марта в "Крокус Сити Холл" и в связи с сохранением террористической угрозы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова уточнила, что проверочные мероприятия на пунктах пограничного контроля проводятся "вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу".
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"Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что информация в сообщениях СМИ о количестве "застрявших" у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. На данный момент их общее число не превышает трех десятков. При организации прохождения границы приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста", - отметила она.
По словам официального представителя МИД России, российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у РФ действует безвизовый режим, чтобы урегулировать возможные проблемы в духе добрососедства.
Ранее в таджикском внешнеполитическом ведомстве сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России.