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МИД разъяснил информацию о "застрявших" авто на границе России и Казахстана - РИА Новости, 27.04.2024
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19:14 27.04.2024 (обновлено: 19:32 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mid-1942837063.html
МИД разъяснил информацию о "застрявших" авто на границе России и Казахстана
МИД разъяснил информацию о "застрявших" авто на границе России и Казахстана - РИА Новости, 27.04.2024
МИД разъяснил информацию о "застрявших" авто на границе России и Казахстана
Трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:14
2024-04-27T19:32
россия
казахстан
в мире
мария захарова
крокус сити холл
семен григорьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус сити холл", проверки не зависят от гражданства желающего пересечь границу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта 22 марта в "Крокус Сити Холл" и в связи с сохранением террористической угрозы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Захарова уточнила, что проверочные мероприятия на пунктах пограничного контроля проводятся "вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу"."Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что информация в сообщениях СМИ о количестве "застрявших" у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. На данный момент их общее число не превышает трех десятков. При организации прохождения границы приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста", - отметила она.По словам официального представителя МИД России, российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у РФ действует безвизовый режим, чтобы урегулировать возможные проблемы в духе добрососедства.Ранее в таджикском внешнеполитическом ведомстве сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России.
https://ria.ru/20240425/zona-1942343436.html
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россия, казахстан, в мире, мария захарова, крокус сити холл, семен григорьев, душанбе
Россия, Казахстан, В мире, Мария Захарова, Крокус Сити Холл, Семен Григорьев, Душанбе
МИД разъяснил информацию о "застрявших" авто на границе России и Казахстана

МИД: информация о "застрявших" авто на границе России и Казахстана преувеличена

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус сити холл", проверки не зависят от гражданства желающего пересечь границу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта 22 марта в "Крокус Сити Холл" и в связи с сохранением террористической угрозы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
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Захарова уточнила, что проверочные мероприятия на пунктах пограничного контроля проводятся "вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу".
«
"Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что информация в сообщениях СМИ о количестве "застрявших" у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. На данный момент их общее число не превышает трех десятков. При организации прохождения границы приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста", - отметила она.
По словам официального представителя МИД России, российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у РФ действует безвизовый режим, чтобы урегулировать возможные проблемы в духе добрососедства.
Ранее в таджикском внешнеполитическом ведомстве сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России.
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РоссияКазахстанВ миреМария ЗахароваКрокус Сити ХоллСемен ГригорьевДушанбе
 
 
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