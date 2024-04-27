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Норвегия передала Украине 13 миллионов долларов на обслуживание Leopard - РИА Новости, 27.04.2024
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04:30 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/leopard-1942655729.html
Норвегия передала Украине 13 миллионов долларов на обслуживание Leopard
Норвегия передала Украине 13 миллионов долларов на обслуживание Leopard - РИА Новости, 27.04.2024
Норвегия передала Украине 13 миллионов долларов на обслуживание Leopard
Власти Норвегии передали Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2 A4, которые они передали ранее, сообщил министр обороны Норвегии Бьорна... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T04:30
2024-04-27T04:30
в мире
технологии
норвегия
украина
россия
петр павел
сергей марченко
эспен барт эйде
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Норвегии передали Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2 A4, которые они передали ранее, сообщил министр обороны Норвегии Бьорна Арилд Грам. Как следует из заявления министра, опубликованном на сайтен правительства страны, Норвегия ранее передала "восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения". "Учитывая необходимость ...ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов - ред.) на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше", - цитируется заявление Грама на сайте правительства. Ранее норвежское министерство обороны сообщало, что Норвегия за зиму передала Украине военную технику на сумму около 91 миллиона долларов. Как отмечается, помощь включала артиллерийские снаряды, противотанковые средства, минные тральщики и поддержку по техническому обслуживанию танков. Пожертвование артиллерийских снарядов этой зимой, как говорится в заявлении, имело ограниченный объем до присоединения Норвегии к чешской инициативе по поставке боеприпасов Украине. Ранее Чешское ТВ со ссылкой на президента республики Петра Павела сообщало, что после вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено, а в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в сообщении о сумме иностранной поддержки страны поблагодарил ряд стран, включая Норвегию, за помощь. Также ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240101/oruzhie-1919404863.html
https://ria.ru/20240427/ispaniya-1942650279.html
https://ria.ru/20240209/nasams-1926422591.html
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в мире, технологии, норвегия, украина, россия, петр павел, сергей марченко, эспен барт эйде, нато
В мире, Технологии, Норвегия, Украина, Россия, Петр Павел, Сергей Марченко, Эспен Барт Эйде, НАТО
Норвегия передала Украине 13 миллионов долларов на обслуживание Leopard

Норвегия передала Украине $13 миллионов на обслуживание танков Leopard 2 A4

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Норвегии передали Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2 A4, которые они передали ранее, сообщил министр обороны Норвегии Бьорна Арилд Грам.
Как следует из заявления министра, опубликованном на сайтен правительства страны, Норвегия ранее передала "восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения".
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"Учитывая необходимость ...ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов - ред.) на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше", - цитируется заявление Грама на сайте правительства.
Ранее норвежское министерство обороны сообщало, что Норвегия за зиму передала Украине военную технику на сумму около 91 миллиона долларов. Как отмечается, помощь включала артиллерийские снаряды, противотанковые средства, минные тральщики и поддержку по техническому обслуживанию танков. Пожертвование артиллерийских снарядов этой зимой, как говорится в заявлении, имело ограниченный объем до присоединения Норвегии к чешской инициативе по поставке боеприпасов Украине.
Ранее Чешское ТВ со ссылкой на президента республики Петра Павела сообщало, что после вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено, а в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в сообщении о сумме иностранной поддержки страны поблагодарил ряд стран, включая Норвегию, за помощь.
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Также ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреТехнологииНорвегияУкраинаРоссияПетр ПавелСергей МарченкоЭспен Барт ЭйдеНАТО
 
 
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