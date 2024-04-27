https://ria.ru/20240427/krokus-1942812212.html

У "Крокуса" проведут богослужение на 40-й день после теракта

У "Крокуса" проведут богослужение на 40-й день после теракта - РИА Новости, 27.04.2024

У "Крокуса" проведут богослужение на 40-й день после теракта

Заупокойное богослужение отслужат у "Крокус сити холла" 30 апреля – спустя сорок дней после террористического акта, сообщил РИА Новости настоятель Никольского... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:03

2024-04-27T18:03

2024-04-27T18:20

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

русская православная церковь

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заупокойное богослужение отслужат у "Крокус сити холла" 30 апреля – спустя сорок дней после террористического акта, сообщил РИА Новости настоятель Никольского собора в Павшинской пойме священник Василий Лосев. В Русской православной церкви принято особенно поминать в молитве умерших на 3-й, 9-й и 40-й дни после смерти. "Заупокойные богослужения пройдут во вторник в Никольском соборе и у "Крокус сити холла". Время и детали уточняются", - сказал Лосев. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В Никольском соборе, который находится в Красногорске, сразу после трагедии был развернут церковный штаб помощи пострадавшим.

красногорск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

красногорск, русская православная церковь, крокус сити холл, происшествия