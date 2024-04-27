В Госдуму внесли проект о майнинге криптовалют
Депутат Горелкин: в ГД 26 апреля внесли законопроект о майнинге криптовалют
Майнинговая ферма в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Законопроект о майнинге криптовалют вносят в Госдуму в пятницу, сообщил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.
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"Много вопросов присылают по законопроекту о майнинге криптовалют. На некоторые из них готов ответить прямо сейчас. Думаю, что к моменту повторного внесения (а оно случится уже сегодня), принципиальных изменений по этим позициям не будет", - написал Горелкин в пятницу в своем Telegram-канале.
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Он пояснил, что согласно проекту закона, осуществлять майнинг будут вправе только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, при этом физические лица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, будут вправе осуществлять майнинг цифровой валюты без включения в реестр.
"Мы убеждены, что необходимо исключить возможность использования цифровой валюты для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, или иных уголовно наказуемых деяний. Поэтому законопроектом предусматривается обязанность майнеров предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах, а также полномочия Росфинмониторинга по ведению соответствующего перечня", - заявил Горелкин.
По его словам, законопроектом предусматривается возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры.
"Останется ли в законопроекте возможность запрета на осуществление майнинговой деятельности в отдельных субъектах РФ? Да, возможность наделить правительство РФ такими правами предусматривается, но с учетом рисков для развития майнинговой отрасли мы рассчитываем на определенную дискуссию, определяющую условия и рамки этого запрета", - также отметил Горелкин.
Депутат подчеркнул, что для него легализация оборота криптовалют - вопрос патриотический, потому что это помогает России и её союзникам обходить несправедливые санкции.
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