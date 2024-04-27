https://ria.ru/20240427/kriptovalyuty-1942645262.html

В Госдуму внесли проект о майнинге криптовалют

В Госдуму внесли проект о майнинге криптовалют - РИА Новости, 27.04.2024

В Госдуму внесли проект о майнинге криптовалют

Законопроект о майнинге криптовалют вносят в Госдуму в пятницу, сообщил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T00:16

2024-04-27T00:16

2024-04-27T00:16

экономика

россия

антон горелкин

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Законопроект о майнинге криптовалют вносят в Госдуму в пятницу, сообщил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. "Много вопросов присылают по законопроекту о майнинге криптовалют. На некоторые из них готов ответить прямо сейчас. Думаю, что к моменту повторного внесения (а оно случится уже сегодня), принципиальных изменений по этим позициям не будет", - написал Горелкин в пятницу в своем Telegram-канале. Он пояснил, что согласно проекту закона, осуществлять майнинг будут вправе только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, при этом физические лица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, будут вправе осуществлять майнинг цифровой валюты без включения в реестр. "Мы убеждены, что необходимо исключить возможность использования цифровой валюты для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, или иных уголовно наказуемых деяний. Поэтому законопроектом предусматривается обязанность майнеров предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах, а также полномочия Росфинмониторинга по ведению соответствующего перечня", - заявил Горелкин. По его словам, законопроектом предусматривается возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры. "Останется ли в законопроекте возможность запрета на осуществление майнинговой деятельности в отдельных субъектах РФ? Да, возможность наделить правительство РФ такими правами предусматривается, но с учетом рисков для развития майнинговой отрасли мы рассчитываем на определенную дискуссию, определяющую условия и рамки этого запрета", - также отметил Горелкин. Депутат подчеркнул, что для него легализация оборота криптовалют - вопрос патриотический, потому что это помогает России и её союзникам обходить несправедливые санкции.

https://ria.ru/20240113/maynery-1921208670.html

https://ria.ru/20240427/partiya-1942645121.html

https://ria.ru/20240124/mayning-1923232399.html

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экономика, россия, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)