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Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/kitaya-1942660721.html
Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР
Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.04.2024
Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР
Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, США следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:14
2024-04-27T06:14
в мире
китай
сша
пекин
энтони блинкен
си цзиньпин
ван и (политик)
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, США следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий, заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Китай не сделал ничего, чтобы "подлить масла в огонь" или воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил Ян Тао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что позиция Китая открыта и заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию. "На международной арене мы действуем в соответствии с принципами, и ответственность, которую мы должны нести, не уменьшится, однако мы не будем брать на себя вину, а тем более платить за действия других", - указал он. Ян Тао подчеркнул, что "США следует прекратить очернять и оказывать давление, а также прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий". Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение". Блинкен с 24 по 26 апреля находился в Китае с визитом, он посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами, а после прибыл в Пекин, где в пятницу его принял председатель КНР Си Цзиньпин, а также состоялись переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Специальная военная операция на Украине
Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР

МИД Китая: Пекин не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаг Китая на улице в Пекине
Флаг Китая на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаг Китая на улице в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, США следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий, заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
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"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Китай не сделал ничего, чтобы "подлить масла в огонь" или воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил Ян Тао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
МИД Китая обвинил США в лицемерии
Вчера, 12:05
Он подчеркнул, что позиция Китая открыта и заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию.
"На международной арене мы действуем в соответствии с принципами, и ответственность, которую мы должны нести, не уменьшится, однако мы не будем брать на себя вину, а тем более платить за действия других", - указал он.
Ян Тао подчеркнул, что "США следует прекратить очернять и оказывать давление, а также прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК
Вчера, 19:19
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
Блинкен с 24 по 26 апреля находился в Китае с визитом, он посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами, а после прибыл в Пекин, где в пятницу его принял председатель КНР Си Цзиньпин, а также состоялись переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАПекинЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинВан И (политик)
 
 
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