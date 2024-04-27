https://ria.ru/20240427/kitaya-1942660721.html

Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР

Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.04.2024

Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР

Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, США следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:14

2024-04-27T06:14

2024-04-27T06:14

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

си цзиньпин

ван и (политик)

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, США следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий, заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Китай не сделал ничего, чтобы "подлить масла в огонь" или воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил Ян Тао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что позиция Китая открыта и заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию. "На международной арене мы действуем в соответствии с принципами, и ответственность, которую мы должны нести, не уменьшится, однако мы не будем брать на себя вину, а тем более платить за действия других", - указал он. Ян Тао подчеркнул, что "США следует прекратить очернять и оказывать давление, а также прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий". Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение". Блинкен с 24 по 26 апреля находился в Китае с визитом, он посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами, а после прибыл в Пекин, где в пятницу его принял председатель КНР Си Цзиньпин, а также состоялись переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942601999.html

https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, си цзиньпин, ван и (политик)