Пекин не является создателем украинского кризиса, заявил МИД КНР
МИД Китая: Пекин не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной
© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаг Китая на улице в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаг Китая на улице в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, США следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий, заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
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"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Китай не сделал ничего, чтобы "подлить масла в огонь" или воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил Ян Тао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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Он подчеркнул, что позиция Китая открыта и заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию.
"На международной арене мы действуем в соответствии с принципами, и ответственность, которую мы должны нести, не уменьшится, однако мы не будем брать на себя вину, а тем более платить за действия других", - указал он.
Ян Тао подчеркнул, что "США следует прекратить очернять и оказывать давление, а также прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий".
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
Блинкен с 24 по 26 апреля находился в Китае с визитом, он посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами, а после прибыл в Пекин, где в пятницу его принял председатель КНР Си Цзиньпин, а также состоялись переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.