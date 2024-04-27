https://ria.ru/20240427/granitsa-1942845475.html
На границе России и Казахстана возобновил работу пункт пропуска
На границе России и Казахстана возобновил работу пункт пропуска - РИА Новости, 27.04.2024
На границе России и Казахстана возобновил работу пункт пропуска
Автомобильный пункт пропуска "Желкуар" на границе РФ и Казахстана возобновил работу, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского комитета нацбезопасности... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:07
2024-04-27T20:07
2024-04-27T20:07
в мире
казахстан
россия
костанайская область
касым-жомарт токаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 27 апр - РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска "Желкуар" на границе РФ и Казахстана возобновил работу, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского комитета нацбезопасности (КНБ) в Telegram-канале."Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18.00 часов (16.00 мск) 27 апреля 2024 года", - сообщает КНБ.Работа пункта была временно приостановлена с конца марта из-за паводков в регионе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС Казахстана, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч - дети. Более 35 тысяч пострадавших из-за весенних паводков уже смогли вернуться в свои дома.
https://ria.ru/20240224/gruzoviki-1929290360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, костанайская область, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, Россия, Костанайская область, Касым-Жомарт Токаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На границе России и Казахстана возобновил работу пункт пропуска
КНБ Казахстана: на границе с Россией возобновил работу пункт пропуска "Желкуар"