https://ria.ru/20240427/forbes-1942681446.html

Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой

Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой - РИА Новости, 27.04.2024

Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой

Вооруженные силы Украины потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:06

2024-04-27T10:06

2024-04-27T10:06

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

forbes

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Ситуация выглядит безнадежной для истощенных украинских бригад в этом районе. Уже предрешен исход, что украинцы потеряют несколько деревень в области Очеретино", — указал он.Эксперт также отметил, что украинским войскам тяжело держать свои позиции из-за безжалостной продолжительной бомбардировки российских сил, и самым реалистичным исходом для ВСУ будет отступление на запад.В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240427/telegraph-1942670326.html

https://ria.ru/20240426/skshipchak-1942534995.html

донецкая народная республика

авдеевка

украина

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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, forbes