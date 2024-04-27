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Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой - РИА Новости, 27.04.2024
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10:06 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/forbes-1942681446.html
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой - РИА Новости, 27.04.2024
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой
Вооруженные силы Украины потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:06
2024-04-27T10:06
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Ситуация выглядит безнадежной для истощенных украинских бригад в этом районе. Уже предрешен исход, что украинцы потеряют несколько деревень в области Очеретино", — указал он.Эксперт также отметил, что украинским войскам тяжело держать свои позиции из-за безжалостной продолжительной бомбардировки российских сил, и самым реалистичным исходом для ВСУ будет отступление на запад.В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
https://ria.ru/20240427/telegraph-1942670326.html
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донецкая народная республика
авдеевка
украина
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Forbes
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой

Forbes: ВСУ потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"Ситуация выглядит безнадежной для истощенных украинских бригад в этом районе. Уже предрешен исход, что украинцы потеряют несколько деревень в области Очеретино", — указал он.
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Эксперт также отметил, что украинским войскам тяжело держать свои позиции из-за безжалостной продолжительной бомбардировки российских сил, и самым реалистичным исходом для ВСУ будет отступление на запад.
В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
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