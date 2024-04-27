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Москвичам рассказали о погоде 1 мая - РИА Новости, 27.04.2024
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10:30 27.04.2024 (обновлено: 10:59 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/fobos-1942686972.html
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Москвичам рассказали о погоде 1 мая - РИА Новости, 27.04.2024
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Первомай встретит москвичей комфортной погодой и без осадков, но провожать будет холодным атмосферным фронтом и скоротечным дождем, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:30
2024-04-27T10:59
общество
москва
погода
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первомай встретит москвичей комфортной погодой и без осадков, но провожать будет холодным атмосферным фронтом и скоротечным дождем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первомай встретит москвичей относительно комфортной погодой, ночью и утром - переменная облачность и без осадков, но провожать будет холодным атмосферным фронтом и скоротечным дождем", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ночью ожидается плюс 7 - плюс 12, днем посвежеет после теплого вторника до плюс 15 - плюс 20.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде 1 мая

Фобос: в Москве 1 мая ожидают комфортную погоду без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первомай встретит москвичей комфортной погодой и без осадков, но провожать будет холодным атмосферным фронтом и скоротечным дождем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первомай встретит москвичей относительно комфортной погодой, ночью и утром - переменная облачность и без осадков, но провожать будет холодным атмосферным фронтом и скоротечным дождем", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ночью ожидается плюс 7 - плюс 12, днем посвежеет после теплого вторника до плюс 15 - плюс 20.
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