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ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
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18:17 27.04.2024 (обновлено: 01:31 28.04.2024)
https://ria.ru/20240427/delo-1942815901.html
ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ
ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ
Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-27T18:17
2024-04-28T01:31
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское издание "Страна"."Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению", — говорится в публикации.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их не назначили из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации.Серик расценил это как бездействие Рады, нарушившее "права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе".В своем иске он попросил Верховный суд обязать парламент назначить выборы.Как заявлял депутат Рады Александр Дубинский, полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о легитимности Зеленского после истечения срока полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.
https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939080856.html
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в мире, украина, россия, чернигов, владимир зеленский, дмитрий песков, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Чернигов, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ

"Страна": Верховный суд Украины открыл производство по иску о выборах президента

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоФлаг Украины в зале Верховной рады
Флаг Украины в зале Верховной рады - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское издание "Страна".
"Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению", — говорится в публикации.
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Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их не назначили из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации.
Серик расценил это как бездействие Рады, нарушившее "права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе".
В своем иске он попросил Верховный суд обязать парламент назначить выборы.
Как заявлял депутат Рады Александр Дубинский, полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о легитимности Зеленского после истечения срока полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.
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В миреУкраинаРоссияЧерниговВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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