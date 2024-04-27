https://ria.ru/20240427/delo-1942815901.html

ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ

ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024

ВС Украины открыл производство по иску против Рады, сообщили СМИ

Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-27T18:17

2024-04-27T18:17

2024-04-28T01:31

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское издание "Страна"."Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению", — говорится в публикации.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их не назначили из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации.Серик расценил это как бездействие Рады, нарушившее "права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе".В своем иске он попросил Верховный суд обязать парламент назначить выборы.Как заявлял депутат Рады Александр Дубинский, полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о легитимности Зеленского после истечения срока полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.

https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939080856.html

https://ria.ru/20240220/vybory-1928389019.html

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в мире, украина, россия, чернигов, владимир зеленский, дмитрий песков, александр дубинский, верховная рада украины