Росстат заявил о снижении доли россиян с доходами ниже границы бедности
Росстат: доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась до 8,5%
Женщина снимает деньги в банкомате. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 8,5% от численности населения, следует из публикации Росстата.
В публикации указано, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
В начале марта статистическое ведомство публиковало предварительные данные оценки численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тогда она была на уровне 9,3%.
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"За 2023 год Росстат публикует первую оценку с учетом предварительных данных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2023 год с охватом в 60 тысяч домохозяйств по всей стране, проводимого в январе-феврале 2024 года. Также первая оценка среднедушевых денежных доходов сформирована на основании уточнения отдельных показателей Банка России, ФНС России, отраслевой статистики и на основе основе данных Всероссийской переписи населения", - говорится в комментарии ведомства.
В субботу ведомство представило первую оценку за 2023 год и окончательные данные 2022 года. В 2022 году численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности была на уровне 9% (против 9,8% в марте).
Самые низкие уровни бедности в России в 2023 году были в Ямало-Немецком автономном округе (3,6%), в Санкт-Петербурге (4,4%), Москве (4,5%) и в Татарстане (4,6%). Самые высокие - в Ингушетии (27,7%), Карачаево-Черкесии (20,6%) и Тыве (23,5%).
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По данным ВНИИ труда России, разница между предварительной и итоговой оценкой связана с уточнением данных по доходам и численности населения. Сведения о численности населения, полученные в результате Всероссийской переписи населения, были применены впервые. Пересчет с учетом уточненной численности населения был проведен по оценке уровня бедности в 2022 и 2023 годам, объяснили в пресс-службе института.
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"Рост заработных плат, особенно в реальном секторе производства на уровне основного рабочего персонала, снижение уровня безработицы ведут к увеличению доходов граждан, и имеют потенциал для дальнейшего снижения уровня бедности. Но для отдельных групп населения в последующие годы могут потребоваться дополнительные меры", – считает исполняющий обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов.
По его словам, уровень бедности в 8,5% является самым низким за всю историю современной истории России.
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