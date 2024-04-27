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Росстат заявил о снижении доли россиян с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 27.04.2024
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19:17 27.04.2024 (обновлено: 21:00 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/bednost-1942837709.html
Росстат заявил о снижении доли россиян с доходами ниже границы бедности
Росстат заявил о снижении доли россиян с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 27.04.2024
Росстат заявил о снижении доли россиян с доходами ниже границы бедности
Доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 8,5% от численности населения, следует из публикации Росстата. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:17
2024-04-27T21:00
россия
санкт-петербург
москва
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир смирнов
внии труда
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 8,5% от численности населения, следует из публикации Росстата. В публикации указано, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.В начале марта статистическое ведомство публиковало предварительные данные оценки численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тогда она была на уровне 9,3%. "За 2023 год Росстат публикует первую оценку с учетом предварительных данных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2023 год с охватом в 60 тысяч домохозяйств по всей стране, проводимого в январе-феврале 2024 года. Также первая оценка среднедушевых денежных доходов сформирована на основании уточнения отдельных показателей Банка России, ФНС России, отраслевой статистики и на основе основе данных Всероссийской переписи населения", - говорится в комментарии ведомства.В субботу ведомство представило первую оценку за 2023 год и окончательные данные 2022 года. В 2022 году численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности была на уровне 9% (против 9,8% в марте). Самые низкие уровни бедности в России в 2023 году были в Ямало-Немецком автономном округе (3,6%), в Санкт-Петербурге (4,4%), Москве (4,5%) и в Татарстане (4,6%). Самые высокие - в Ингушетии (27,7%), Карачаево-Черкесии (20,6%) и Тыве (23,5%).Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в этом году, поставил задачу добиться снижения бедности к 2030 году до уровня ниже 7%.По данным ВНИИ труда России, разница между предварительной и итоговой оценкой связана с уточнением данных по доходам и численности населения. Сведения о численности населения, полученные в результате Всероссийской переписи населения, были применены впервые. Пересчет с учетом уточненной численности населения был проведен по оценке уровня бедности в 2022 и 2023 годам, объяснили в пресс-службе института."Рост заработных плат, особенно в реальном секторе производства на уровне основного рабочего персонала, снижение уровня безработицы ведут к увеличению доходов граждан, и имеют потенциал для дальнейшего снижения уровня бедности. Но для отдельных групп населения в последующие годы могут потребоваться дополнительные меры", – считает исполняющий обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов.По его словам, уровень бедности в 8,5% является самым низким за всю историю современной истории России.Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в этом году, поставил задачу добиться снижения бедности к 2030 году до уровня ниже 7%.
https://ria.ru/20240402/bezrabotitsa-1937358458.html
https://ria.ru/20231206/bednost-1914210786.html
https://ria.ru/20240402/pokazateli-1937357839.html
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санкт-петербург
москва
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, санкт-петербург, москва, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир смирнов, внии труда, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Владимир Смирнов, ВНИИ труда, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Росстат заявил о снижении доли россиян с доходами ниже границы бедности

Росстат: доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась до 8,5%

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 8,5% от численности населения, следует из публикации Росстата.
В публикации указано, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
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В начале марта статистическое ведомство публиковало предварительные данные оценки численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тогда она была на уровне 9,3%.
«
"За 2023 год Росстат публикует первую оценку с учетом предварительных данных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2023 год с охватом в 60 тысяч домохозяйств по всей стране, проводимого в январе-феврале 2024 года. Также первая оценка среднедушевых денежных доходов сформирована на основании уточнения отдельных показателей Банка России, ФНС России, отраслевой статистики и на основе основе данных Всероссийской переписи населения", - говорится в комментарии ведомства.
В субботу ведомство представило первую оценку за 2023 год и окончательные данные 2022 года. В 2022 году численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности была на уровне 9% (против 9,8% в марте).
Самые низкие уровни бедности в России в 2023 году были в Ямало-Немецком автономном округе (3,6%), в Санкт-Петербурге (4,4%), Москве (4,5%) и в Татарстане (4,6%). Самые высокие - в Ингушетии (27,7%), Карачаево-Черкесии (20,6%) и Тыве (23,5%).
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Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в этом году, поставил задачу добиться снижения бедности к 2030 году до уровня ниже 7%.
По данным ВНИИ труда России, разница между предварительной и итоговой оценкой связана с уточнением данных по доходам и численности населения. Сведения о численности населения, полученные в результате Всероссийской переписи населения, были применены впервые. Пересчет с учетом уточненной численности населения был проведен по оценке уровня бедности в 2022 и 2023 годам, объяснили в пресс-службе института.
«
"Рост заработных плат, особенно в реальном секторе производства на уровне основного рабочего персонала, снижение уровня безработицы ведут к увеличению доходов граждан, и имеют потенциал для дальнейшего снижения уровня бедности. Но для отдельных групп населения в последующие годы могут потребоваться дополнительные меры", – считает исполняющий обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов.
По его словам, уровень бедности в 8,5% является самым низким за всю историю современной истории России.
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в этом году, поставил задачу добиться снижения бедности к 2030 году до уровня ниже 7%.
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РоссияСанкт-ПетербургМоскваВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Владимир СмирновВНИИ трудаЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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