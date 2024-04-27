https://ria.ru/20240427/arest-1942752010.html

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:11

2024-04-27T14:11

2024-04-27T14:46

происшествия

москва

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Евгения Николаева.Как уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, злоумышленник отвечал за наличие связи у террористов."По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", — указано в материале.Мужчину мог ранее арестовать Хорошевский суд Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости накануне в суде.Человека с этими фамилией и именем 11 апреля отправили под стражу за мелкое хулиганство. Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался".Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240418/krasnov-1940925843.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, крокус сити холл