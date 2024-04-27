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Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:11 27.04.2024 (обновлено: 14:46 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/arest-1942752010.html
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:11
2024-04-27T14:46
происшествия
москва
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. &quot;Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая&quot;, — огласила решение судья Евгения Николаева.Как уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, злоумышленник отвечал за наличие связи у террористов.&quot;По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата&quot;, — указано в материале.Мужчину мог ранее арестовать Хорошевский суд Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости накануне в суде.Человека с этими фамилией и именем 11 апреля отправили под стражу за мелкое хулиганство. Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался".Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240418/krasnov-1940925843.html
https://ria.ru/20240326/zasedanie-1935862026.html
https://ria.ru/20240426/krokus-1942552085.html
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происшествия, москва, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Джумохона Курбонова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДжумахон Курбонов в суде
Джумахон Курбонов в суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Джумахон Курбонов в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Евгения Николаева.

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Как уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, злоумышленник отвечал за наличие связи у террористов.
«

"По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", — указано в материале.

Мужчину мог ранее арестовать Хорошевский суд Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости накануне в суде.
Человека с этими фамилией и именем 11 апреля отправили под стражу за мелкое хулиганство. Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался".
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Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.
По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.
Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.
Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.
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