https://ria.ru/20240427/arest-1942752010.html
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:11
2024-04-27T14:11
2024-04-27T14:46
происшествия
москва
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Евгения Николаева.Как уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, злоумышленник отвечал за наличие связи у террористов."По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", — указано в материале.Мужчину мог ранее арестовать Хорошевский суд Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости накануне в суде.Человека с этими фамилией и именем 11 апреля отправили под стражу за мелкое хулиганство. Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался".Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240418/krasnov-1940925843.html
https://ria.ru/20240326/zasedanie-1935862026.html
https://ria.ru/20240426/krokus-1942552085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Джумохона Курбонова
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Евгения Николаева.
Как уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, злоумышленник отвечал за наличие связи у террористов.
«
"По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", — указано в материале.
Мужчину мог ранее арестовать Хорошевский суд Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости накануне в суде.
Человека с этими фамилией и именем 11 апреля отправили под стражу за мелкое хулиганство. Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался".
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске
произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.
По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана
, которые, по данным СК
, были непосредственными исполнителями теракта.
Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.
Президент Владимир Путин
отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.