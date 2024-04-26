https://ria.ru/20240426/zerno-1942480171.html

В России предложили увеличить срок действия фитосанитарных сертификатов

В России предложили увеличить срок действия фитосанитарных сертификатов - РИА Новости, 26.04.2024

В России предложили увеличить срок действия фитосанитарных сертификатов

Срок действия фитосанитарных сертификатов следует увеличить с 30 до 60 календарных дней с возможностью однократного продления, это связано с кратным ростом... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:56

2024-04-26T12:56

2024-04-26T12:56

экономика

китай

москва

владивосток

сергей соколов

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Срок действия фитосанитарных сертификатов следует увеличить с 30 до 60 календарных дней с возможностью однократного продления, это связано с кратным ростом объемов экспорта зерна и продуктов его переработки в Китай, говорится в предложении председателя комитета по сельскому хозяйству, вице-президента "Опоры России" Сергея Соколова, направленном замруководителя Россельхознадзора Антону Кармазину. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. "В "Опору России" поступают обращения от предпринимателей-участников ВЭД, осуществляющих экспортные поставки зерновых культур в Китай, с аргументированными просьбами об увеличении количества фитосанитарных сертификатов (ФСС) с истекшим сроком действия. В первую очередь это связано с кратным ростом объемов экспорта зерна и продуктов его переработки в Китай, а также спецификой движения грузов в восточном направлении", - говорится в сообщении. Там уточняется, что сейчас, в соответствии с приказом Минсельхоза, срок действия ФСС при вывозе в другие страны составляет 30 календарных дней со дня выдачи с возможностью единоразового продления еще на 30 дней. Итого максимум – 60 дней. В письме подчеркивается, что фактически нормативный срок доставки груза из Москвы до Владивостока насчитывает 45 суток. Плюс нужно учитывать период простоя вагонов в ожидании проезда приоритетных грузов (угля, наливных топливных грузов, минеральных удобрений). "При условии общего срока действия ФСС не более 60 календарных дней вероятность истечения его срока действия до момента прибытия в порты и пограничные переходы достаточно велика. В этом случае требуются повторные лабораторные исследования уже ранее исследованной подкарантинной продукции и переоформление ФСС, что занимает дополнительные 15-20 суток и приводит к начислению штрафных санкций со стороны собственников вагонов в адрес экспортеров за сверхнормативный простой и нарушению обязательств перед китайскими партнерами", - говорится в письме. "В целях урегулирования данного практического вопроса, прошу... рассмотреть возможность проработки увеличения срока действия ФСС до 60 календарных дней с возможностью однократного продления. А также исключения периода транспортировки груза при определении окончания срока действия ФСС, поскольку указанный период не зависит от участника ВЭД", - говорится в письме Соколова. В пресс-службе Россельхознадзора подтвердили РИА Новости получение письма от "Опоры России". Однако в ведомстве заявили, что не получали жалоб от компаний-экспортеров о трудностях. "Россельхознадзор не получал информацию от компаний-экспортеров о перечисленных трудностях. Срок действия фитосанитарных сертификатов в течение 30 дней определен нормативными документами ЕАЭС, внесение изменений которых требуется в соответствующие документы на пять стран. В случае, если срок заканчивается, переоформление фитосанитарных сертификатов осуществляется в соответствии с нормами ЕАЭС на 30 дней. Если компании-экспортеры предлагают вносить данные изменения, им необходимо обращаться в ЕЭК для того, чтобы комиссия инициировала соответствующие изменения", - сказали там.

https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html

https://ria.ru/20240306/tovarooborot-1931353229.html

китай

москва

владивосток

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экономика, китай, москва, владивосток, сергей соколов, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)