https://ria.ru/20240426/zapad-1942518138.html

Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова

Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова - РИА Новости, 26.04.2024

Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова

Западные страны не утратили свои колониалистские ценности, об этом говорит их отношение к малым народам в Европе и Канаде, считает официальный представитель МИД РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:09

2024-04-26T15:09

2024-04-26T15:09

в мире

россия

канада

дания

мария захарова

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Западные страны не утратили свои колониалистские ценности, об этом говорит их отношение к малым народам в Европе и Канаде, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Старые колониалистские "ценности" никуда не делись, более того, в XXI веке коренные народы с каждым годом всё больше страдают под властью европейских и заокеанских метрополий", - написала Захарова. Она привела в пример остров Гренландию - автономную провинцию в составе Дании. Из острова Дания и Евросоюз выкачивали ресурсы, а недавно ее посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со ссылкой на The Guardian Захарова отмечает, что фон дер Ляйен приезжала оценивать полезные ископаемые ресурсы. При этом со ссылкой на еще одно СМИ представитель МИД РФ отмечает, что на острове нарушаются права саамов - малочисленного коренного народа Северной Европы. "То же и в Канаде. Несчастные местные жители – представители "первых наций", индейцы, – на протяжении десятилетий терпели расизм со стороны сначала Лондона, затем Оттавы", - отмечает Захарова. По ее словам, индейцы в Канаде до сих пор живут "в хибарах и бараках" - об этом заявляет генеральный аудитор страны Карен Хоган. "Страны НАТО – это государства расизма и колониального отношения к другим этносам", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html

https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, канада, дания, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)