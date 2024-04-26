Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова
Захарова: коренные народы все сильнее страдают под властью метрополий Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Западные страны не утратили свои колониалистские ценности, об этом говорит их отношение к малым народам в Европе и Канаде, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Старые колониалистские "ценности" никуда не делись, более того, в XXI веке коренные народы с каждым годом всё больше страдают под властью европейских и заокеанских метрополий", - написала Захарова.
Она привела в пример остров Гренландию - автономную провинцию в составе Дании. Из острова Дания и Евросоюз выкачивали ресурсы, а недавно ее посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со ссылкой на The Guardian Захарова отмечает, что фон дер Ляйен приезжала оценивать полезные ископаемые ресурсы. При этом со ссылкой на еще одно СМИ представитель МИД РФ отмечает, что на острове нарушаются права саамов - малочисленного коренного народа Северной Европы.
"То же и в Канаде. Несчастные местные жители – представители "первых наций", индейцы, – на протяжении десятилетий терпели расизм со стороны сначала Лондона, затем Оттавы", - отмечает Захарова. По ее словам, индейцы в Канаде до сих пор живут "в хибарах и бараках" - об этом заявляет генеральный аудитор страны Карен Хоган.
"Страны НАТО – это государства расизма и колониального отношения к другим этносам", - подчеркнула Захарова.