Рейтинг@Mail.ru
Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/zapad-1942518138.html
Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова
Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова - РИА Новости, 26.04.2024
Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова
Западные страны не утратили свои колониалистские ценности, об этом говорит их отношение к малым народам в Европе и Канаде, считает официальный представитель МИД РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:09
2024-04-26T15:09
в мире
россия
канада
дания
мария захарова
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Западные страны не утратили свои колониалистские ценности, об этом говорит их отношение к малым народам в Европе и Канаде, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Старые колониалистские "ценности" никуда не делись, более того, в XXI веке коренные народы с каждым годом всё больше страдают под властью европейских и заокеанских метрополий", - написала Захарова. Она привела в пример остров Гренландию - автономную провинцию в составе Дании. Из острова Дания и Евросоюз выкачивали ресурсы, а недавно ее посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со ссылкой на The Guardian Захарова отмечает, что фон дер Ляйен приезжала оценивать полезные ископаемые ресурсы. При этом со ссылкой на еще одно СМИ представитель МИД РФ отмечает, что на острове нарушаются права саамов - малочисленного коренного народа Северной Европы. "То же и в Канаде. Несчастные местные жители – представители "первых наций", индейцы, – на протяжении десятилетий терпели расизм со стороны сначала Лондона, затем Оттавы", - отмечает Захарова. По ее словам, индейцы в Канаде до сих пор живут "в хибарах и бараках" - об этом заявляет генеральный аудитор страны Карен Хоган. "Страны НАТО – это государства расизма и колониального отношения к другим этносам", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html
https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html
россия
канада
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, дания, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Канада, Дания, Мария Захарова, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад не утратил колониалистских ценностей, заявила Захарова

Захарова: коренные народы все сильнее страдают под властью метрополий Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Западные страны не утратили свои колониалистские ценности, об этом говорит их отношение к малым народам в Европе и Канаде, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Старые колониалистские "ценности" никуда не делись, более того, в XXI веке коренные народы с каждым годом всё больше страдают под властью европейских и заокеанских метрополий", - написала Захарова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин
2 апреля, 18:30
Она привела в пример остров Гренландию - автономную провинцию в составе Дании. Из острова Дания и Евросоюз выкачивали ресурсы, а недавно ее посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со ссылкой на The Guardian Захарова отмечает, что фон дер Ляйен приезжала оценивать полезные ископаемые ресурсы. При этом со ссылкой на еще одно СМИ представитель МИД РФ отмечает, что на острове нарушаются права саамов - малочисленного коренного народа Северной Европы.
"То же и в Канаде. Несчастные местные жители – представители "первых наций", индейцы, – на протяжении десятилетий терпели расизм со стороны сначала Лондона, затем Оттавы", - отмечает Захарова. По ее словам, индейцы в Канаде до сих пор живут "в хибарах и бараках" - об этом заявляет генеральный аудитор страны Карен Хоган.
"Страны НАТО – это государства расизма и колониального отношения к другим этносам", - подчеркнула Захарова.
Вид города Йоханнесбург, ЮАР - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
России есть что предложить Африке в отличие от Запада, считает эксперт
13 марта, 18:39
 
В миреРоссияКанадаДанияМария ЗахароваНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала