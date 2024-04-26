https://ria.ru/20240426/yuar-1942551709.html

Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам годам тюрьмы

Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам годам тюрьмы - РИА Новости, 26.04.2024

Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам годам тюрьмы

Суд в провинции Гаутенг в ЮАР приговорил девять человек к 10 939 годам лишения свободы по 391 пункту обвинения в отмывании денег, мошенничестве и подделке... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:53

2024-04-26T16:53

2024-04-26T16:55

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гаутенг

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Суд в провинции Гаутенг в ЮАР приговорил девять человек к 10 939 годам лишения свободы по 391 пункту обвинения в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов, сообщила южноафриканская полицейская служба. "Национальный глава управления по расследованию приоритетных преступлений, генерал-лейтенант Годфри Лебея приветствовал вынесение приговора девяти из 13 обвиняемых, которые... были приговорены судом Южного Гаутенга к 10 939 годам лишения свободы по 391 пункту обвинения в отмывании денег, мошенничестве, подделке документов, разглашении информации", - передает служба. Как сообщается, среди других преступлений - помощь другому лицу в получении выгоды от незаконной деятельности, приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией. Отмечается, двое из обвиняемых скончались в ходе судебного процесса, еще двое выступили в качестве свидетелей. В общей сложности против обвиняемых было возбуждено 23 дела. Они подавали мошеннические декларации по НДС компаний и от их имени, требуя от налоговой службы ЮАР неправомерного возмещения НДС. Налоговой службе был нанесен ущерб в размере 300 миллионов рандов (15,9 миллиона долларов).

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Дарья Буймова

в мире, юар, гаутенг