https://ria.ru/20240426/vstrecha-1942567619.html
Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым
Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым - РИА Новости, 26.04.2024
Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым
Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:46
2024-04-26T17:46
2024-04-26T18:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."Хотелось поблагодарить за поддержку города — очень знаковую, весомую поддержку. Благодаря вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис XXI века", — сказал глава города.Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране — 76,6 против 73,4 года, а число многодетных семей выросло за пять лет на тридцать процентов. Беглов оценил вклад в это нацпроектов.Кроме того, российский лидер указал на высокий темп роста промышленного производства в Петербурге — в три раза выше, чем по стране. Губернатор, в свою очередь, сообщил об улучшении ситуации в городском автопроме."Ушли наши западные партнеры — на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "АвтоВАЗ" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили. <…> Это 12,5 тысячи рабочих квалифицированных мест", — уточнил Беглов.Губернатор добавил, что Санкт-Петербург восстановил и построил уже 40 социальных объектов в подшефном Мариуполе, еще 23 объекта введут в этом году.По итогам встречи Беглов рассказал, что Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города.
https://ria.ru/20240328/peterburg-1936477625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, автоваз, мариуполь
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, АвтоВАЗ, Мариуполь
Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым
Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости.
Президент Владимир Путин провел встречу
с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
"Хотелось поблагодарить за поддержку города — очень знаковую, весомую поддержку. Благодаря вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис XXI века", — сказал глава города.
Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране — 76,6 против 73,4 года, а число многодетных семей выросло за пять лет на тридцать процентов. Беглов оценил вклад в это нацпроектов.
Кроме того, российский лидер указал на высокий темп роста промышленного производства в Петербурге — в три раза выше, чем по стране. Губернатор, в свою очередь, сообщил об улучшении ситуации в городском автопроме.
«
"Ушли наши западные партнеры — на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "АвтоВАЗ" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили. <…> Это 12,5 тысячи рабочих квалифицированных мест", — уточнил Беглов.
Губернатор добавил, что Санкт-Петербург восстановил и построил уже 40 социальных объектов в подшефном Мариуполе
, еще 23 объекта введут в этом году.
По итогам встречи Беглов рассказал, что Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города.