https://ria.ru/20240426/vstrecha-1942567619.html

Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым

Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым - РИА Новости, 26.04.2024

Путин в Петербурге провел встречу с Бегловым

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:46

2024-04-26T17:46

2024-04-26T18:48

политика

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр беглов

автоваз

мариуполь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."Хотелось поблагодарить за поддержку города — очень знаковую, весомую поддержку. Благодаря вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис XXI века", — сказал глава города.Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране — 76,6 против 73,4 года, а число многодетных семей выросло за пять лет на тридцать процентов. Беглов оценил вклад в это нацпроектов.Кроме того, российский лидер указал на высокий темп роста промышленного производства в Петербурге — в три раза выше, чем по стране. Губернатор, в свою очередь, сообщил об улучшении ситуации в городском автопроме."Ушли наши западные партнеры — на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "АвтоВАЗ" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили. <…> Это 12,5 тысячи рабочих квалифицированных мест", — уточнил Беглов.Губернатор добавил, что Санкт-Петербург восстановил и построил уже 40 социальных объектов в подшефном Мариуполе, еще 23 объекта введут в этом году.По итогам встречи Беглов рассказал, что Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города.

https://ria.ru/20240328/peterburg-1936477625.html

https://ria.ru/20240408/vsm-1938497833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, автоваз, мариуполь