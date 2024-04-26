https://ria.ru/20240426/volodin-1942468751.html
Володин предложил назначить ответственного министра по демографии
Володин предложил назначить ответственного министра по демографии - РИА Новости, 26.04.2024
Володин предложил назначить ответственного министра по демографии
Необходимо, чтобы конкретное министерство координировало вопросы демографии в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:32
2024-04-26T12:32
2024-04-26T12:32
россия
санкт-петербург
вячеслав володин
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Необходимо, чтобы конкретное министерство координировало вопросы демографии в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство. Потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством", - сказал Володин во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html
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россия, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин предложил назначить ответственного министра по демографии
Володин: нужно, чтобы конкретное министерство координировало вопросы демографии