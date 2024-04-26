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В Раде заявили о превращении Украины в милитаристскую автократию - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942467343.html
В Раде заявили о превращении Украины в милитаристскую автократию
В Раде заявили о превращении Украины в милитаристскую автократию - РИА Новости, 26.04.2024
В Раде заявили о превращении Украины в милитаристскую автократию
Власти Украины, фактически отказавшись от своих граждан за границей, пытаются опереться на воинствующее меньшинство, превращая страну в милитаристскую... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:27
2024-04-26T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Украины, фактически отказавшись от своих граждан за границей, пытаются опереться на воинствующее меньшинство, превращая страну в милитаристскую автократию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене. "Отказ от украинских граждан за рубежом, которым МИД (то есть офис Зеленского) отказал в консульских услугах, – это попытка власти опереться на воинствующее меньшинство, чтобы с его помощью подчинить большинство. Разделение украинцев на "правильных" и "неправильных" началось с президентства Ющенко, но еще никогда не приобретало таких конкретных форм поражения в правах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, Украина постепенно превращается в Пруссию, про которую историки писали, что "это не государство с армией, а армия с государством". Как считает депутат, по мнению Владимира Зеленского, "правильные украинцы – это те, кто хочет служить в армии или помогать ей, а неправильные – все остальные", для них не действуют конституция, закон, правосудие и социальные гарантии. "И это не фантазия, а реально действующая система, в которой офис Зеленского вписывает в закон о мобилизации конские штрафы и 5 лет тюрьмы за отказ пройти военно-врачебную комиссию, отменяются выплаты переселенцам, и пенсии тем, кто за границей. Отказывают в консульских услугах. При этом, так как делается это все в неконституционный способ, приказами каких-то клерков и решениями СНБО – Украина приобретает признаки милитаристской автократии. Средневекового королевства, с такими же правилами. И перспективами", - подытожил Дубинский. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
https://ria.ru/20240424/kuleba-1942147245.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о превращении Украины в милитаристскую автократию

Дубинский: Украина без граждан за рубежом стала милитаристской автократией

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Украины, фактически отказавшись от своих граждан за границей, пытаются опереться на воинствующее меньшинство, превращая страну в милитаристскую автократию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
"Отказ от украинских граждан за рубежом, которым МИД (то есть офис Зеленского) отказал в консульских услугах, – это попытка власти опереться на воинствующее меньшинство, чтобы с его помощью подчинить большинство. Разделение украинцев на "правильных" и "неправильных" началось с президентства Ющенко, но еще никогда не приобретало таких конкретных форм поражения в правах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
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По его словам, Украина постепенно превращается в Пруссию, про которую историки писали, что "это не государство с армией, а армия с государством". Как считает депутат, по мнению Владимира Зеленского, "правильные украинцы – это те, кто хочет служить в армии или помогать ей, а неправильные – все остальные", для них не действуют конституция, закон, правосудие и социальные гарантии.
"И это не фантазия, а реально действующая система, в которой офис Зеленского вписывает в закон о мобилизации конские штрафы и 5 лет тюрьмы за отказ пройти военно-врачебную комиссию, отменяются выплаты переселенцам, и пенсии тем, кто за границей. Отказывают в консульских услугах. При этом, так как делается это все в неконституционный способ, приказами каких-то клерков и решениями СНБО – Украина приобретает признаки милитаристской автократии. Средневекового королевства, с такими же правилами. И перспективами", - подытожил Дубинский.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
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