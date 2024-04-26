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МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 26.04.2024 (обновлено: 12:09 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942463147.html
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине - РИА Новости, 26.04.2024
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине
НАТО несет ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли в нем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:08
2024-04-26T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
нато
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. НАТО несет ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли в нем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "НАТО несет неснимаемую ответственность за (украинский кризис - ред.), альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китаю следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, россия, китай, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, НАТО
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине

МИД Китая призвал НАТО задуматься о своей роли в украинском конфликте

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. НАТО несет ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли в нем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"НАТО несет неснимаемую ответственность за (украинский кризис - ред.), альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китаю следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраинаНАТО
 
 
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