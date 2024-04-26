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МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине - РИА Новости, 26.04.2024
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине
НАТО несет ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли в нем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:08
2024-04-26T12:08
2024-04-26T12:09
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. НАТО несет ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли в нем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "НАТО несет неснимаемую ответственность за (украинский кризис - ред.), альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китаю следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, китай, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, НАТО
МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине
МИД Китая призвал НАТО задуматься о своей роли в украинском конфликте