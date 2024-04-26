https://ria.ru/20240426/ukraina-1942463147.html

МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине

МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине - РИА Новости, 26.04.2024

МИД Китая возложил на НАТО ответственность за кризис на Украине

НАТО несет ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли в нем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:08

2024-04-26T12:08

2024-04-26T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

китай

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. НАТО несет ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли в нем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "НАТО несет неснимаемую ответственность за (украинский кризис - ред.), альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китаю следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, украина, нато