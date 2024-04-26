https://ria.ru/20240426/tsentr-1942497377.html

В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр

В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр - РИА Новости, 26.04.2024

В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе завершил работу, сообщил Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:53

2024-04-26T13:53

2024-04-26T14:58

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе завершил работу, сообщил Sputnik Азербайджан."Центр за более чем три года внес свой вклад в обеспечение мира. В результате совместной деятельности центр достойно справился со своими обязанностями и задачами, приложил усилия для обеспечения мира и стабильности в Карабахе", — заявил на церемонии закрытия первый заместитель министра обороны — глава Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев.В мероприятии также приняли участие замначальника Генштаба ВС России Сергей Истраков и начальник Генштаба Cухопутных войск Турции Левент Эргюн."В период деятельности центра российские и турецкие миротворцы сформировали надежную систему контроля за соблюдением режима прекращения огня", — заявил Истраков.Российско-турецкий мониторинговый центр открылся в Агдаме 30 января 2021 года.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод контингента из региона, в соцсетях появились кадры колонн военной техники, покидающей Карабах.Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.

https://ria.ru/20240422/karabakh-1941591949.html

https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941649195.html

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азербайджан, россия, турция, сергей истраков, дмитрий песков, михаил галузин, sputnik азербайджан