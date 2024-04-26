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В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр - РИА Новости, 26.04.2024
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13:53 26.04.2024 (обновлено: 14:58 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/tsentr-1942497377.html
В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр
В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр - РИА Новости, 26.04.2024
В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе завершил работу, сообщил Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:53
2024-04-26T14:58
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе завершил работу, сообщил Sputnik Азербайджан."Центр за более чем три года внес свой вклад в обеспечение мира. В результате совместной деятельности центр достойно справился со своими обязанностями и задачами, приложил усилия для обеспечения мира и стабильности в Карабахе", — заявил на церемонии закрытия первый заместитель министра обороны — глава Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев.В мероприятии также приняли участие замначальника Генштаба ВС России Сергей Истраков и начальник Генштаба Cухопутных войск Турции Левент Эргюн."В период деятельности центра российские и турецкие миротворцы сформировали надежную систему контроля за соблюдением режима прекращения огня", — заявил Истраков.Российско-турецкий мониторинговый центр открылся в Агдаме 30 января 2021 года.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод контингента из региона, в соцсетях появились кадры колонн военной техники, покидающей Карабах.Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.
https://ria.ru/20240422/karabakh-1941591949.html
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азербайджан, россия, турция, сергей истраков, дмитрий песков, михаил галузин, sputnik азербайджан
Азербайджан, Россия, Турция, Сергей Истраков, Дмитрий Песков, Михаил Галузин, Sputnik Азербайджан
В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр

Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе закрыли после трех лет работы

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЦеремония закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдамском районе
Церемония закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Церемония закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдамском районе
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе завершил работу, сообщил Sputnik Азербайджан.
"Центр за более чем три года внес свой вклад в обеспечение мира. В результате совместной деятельности центр достойно справился со своими обязанностями и задачами, приложил усилия для обеспечения мира и стабильности в Карабахе", — заявил на церемонии закрытия первый заместитель министра обороны — глава Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев.
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В мероприятии также приняли участие замначальника Генштаба ВС России Сергей Истраков и начальник Генштаба Cухопутных войск Турции Левент Эргюн.
"В период деятельности центра российские и турецкие миротворцы сформировали надежную систему контроля за соблюдением режима прекращения огня", — заявил Истраков.

Миссия российских миротворцев находилась в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России. В соответствии с документом, контингент насчитывал 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Российско-турецкий мониторинговый центр открылся в Агдаме 30 января 2021 года.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод контингента из региона, в соцсетях появились кадры колонн военной техники, покидающей Карабах.
Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.
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