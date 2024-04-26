В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр
Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе закрыли после трех лет работы
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЦеремония закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдамском районе
© Sputnik / Мурад Оруджев
Церемония закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдамском районе
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе завершил работу, сообщил Sputnik Азербайджан.
"Центр за более чем три года внес свой вклад в обеспечение мира. В результате совместной деятельности центр достойно справился со своими обязанностями и задачами, приложил усилия для обеспечения мира и стабильности в Карабахе", — заявил на церемонии закрытия первый заместитель министра обороны — глава Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев.
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В мероприятии также приняли участие замначальника Генштаба ВС России Сергей Истраков и начальник Генштаба Cухопутных войск Турции Левент Эргюн.
"В период деятельности центра российские и турецкие миротворцы сформировали надежную систему контроля за соблюдением режима прекращения огня", — заявил Истраков.
Миссия российских миротворцев находилась в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России. В соответствии с документом, контингент насчитывал 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Российско-турецкий мониторинговый центр открылся в Агдаме 30 января 2021 года.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод контингента из региона, в соцсетях появились кадры колонн военной техники, покидающей Карабах.
Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.
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