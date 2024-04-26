https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942589477.html

Спецоперация, 26 апреля: ВСУ отказались от американских танков Abrams

Спецоперация, 26 апреля: ВСУ отказались от американских танков Abrams - РИА Новости, 26.04.2024

Спецоперация, 26 апреля: ВСУ отказались от американских танков Abrams

Украина отвела из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения, ВСУ РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:26

2024-04-26T19:26

2024-04-26T19:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сша

сергей шойгу

дмитрий песков

роман старовойт

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украина отвела из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения, ВСУ за сутки потеряли в совокупности до 1005 человек, житель села в Глушковском районе Курской области погиб после украинского обстрела. Ход спецоперацииУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1005 человек, следует из сводки Минобороны России. Российские войска продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать свое положение. В районе Удачного в ДНР поражен украинский эшелон с западным вооружением и техникой. За сутки сбито 193 украинских дрона. ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областьюРоссийская ПВО за прошедшую ночь уничтожила два украинских снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области. Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУЖитель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт в своем Telegram-канале. Он добавил, что повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль. Перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка. Подомовой обход продолжается. Российские дроны вынудили Украину отвести от передовой танки AbramsУкраина отвела из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне. США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Как отмечает издание, с тех пор поле боя существенно изменилось благодаря повсеместному использованию российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют украинскую бронетехнику. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) адмирал Кристофер Грейди заявил агентству, что на данный момент танки Abrams покинули передовую, и США будут работать с украинцами над изменением тактики. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что за последние два месяца Украина потеряла как минимум пять танков Abrams в результате российских атак. В Волжском задержаны члены NS/WP*, готовившие терактыВ Волгоградской области задержаны двое членов ячейки запрещенной в России проукраинской NS/WP*, готовивших теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. По данным силовиков, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов они повредили 16 автомобилей с символикой поддержки СВО, а также машин, принадлежавших выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии. Отмечается, что в рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемые задержаны. Подчеркивается, что в ходе обысков по местам их проживания были изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи и коммуникации. "В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции но изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей", - подчеркнули в спецслужбе. Вплотную вставшие у границ РФ войска стран НАТО создали дополнительные угрозы, заявил ШойгуВплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Он отметил, что РФ "придерживается политики невмешательства в дела других государств". "Вместе с тем, - подчеркнул Шойгу, - после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО". Песков заявил, что СВО завершится успехом для РФ, России и Европе придется договариваться, как житьСпециальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России, РФ и Европе придется договариваться, как жить дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Так или иначе отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Россия как страна, которая никому не представляет угрозы в Европе, рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для нее. "Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить", - пояснил Песков. В Днепропетровской области ликвидировано около трети военных подразделений ВСУУдар зафиксирован в Днепропетровской области Украины, ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар, сообщил пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По словам собеседника, вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского "много чего интересного, что от нас пытаются спрятать". "Местные жители сообщают, что с Никополя проехать по побережью сложно, приходится объезжать большой кусок", - сказал он. Власти США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия КиевуПравительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до 6 миллиардов долларов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные правительственные источники. Пакет помощи, который может быть согласован и анонсирован уже в пятницу, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов. По словам одного из источников издания, он будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с БПЛА, а также ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240426/nato-1942584860.html

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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