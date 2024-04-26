https://ria.ru/20240426/si-1942470264.html
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 26.04.2024
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, и искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:36
2024-04-26T12:36
2024-04-26T12:57
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, и искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится в Китае с визитом. Си Цзиньпин принял Блинкена в пятницу в Доме народных собраний в центре китайской столицы. "В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и США. За прошедшие 45 лет отношения двух стран пережили взлеты и падения и показали нам много важного: две страны должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая. Он также отметил необходимость того, чтобы две страны стремились найти точки соприкосновения при сохранении разногласий, а не вели недобросовестную конкуренцию. Китай и США должны быть верны своему слову, вместо того, чтобы говорить одно, а делать другое, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал США искать точки соприкосновения при сохранении разногласий
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, и искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится в Китае с визитом.
Си Цзиньпин принял Блинкена в пятницу в Доме народных собраний в центре китайской столицы.
"В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и США. За прошедшие 45 лет отношения двух стран пережили взлеты и падения и показали нам много важного: две страны должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая.
Он также отметил необходимость того, чтобы две страны стремились найти точки соприкосновения при сохранении разногласий, а не вели недобросовестную конкуренцию. Китай и США должны быть верны своему слову, вместо того, чтобы говорить одно, а делать другое, подчеркнул он.