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Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС - РИА Новости, 26.04.2024
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11:13 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942444059.html
Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС
Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС
Курс НАТО и Евросоюза на обострение отношений с Россией отрицательно сказывается на ситуации в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:13
2024-04-26T11:13
россия
сша
сергей шойгу
шос
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Курс НАТО и Евросоюза на обострение отношений с Россией отрицательно сказывается на ситуации в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. "Отмечу, что конфронтационный курс НАТО и Европейского союза в отношении Российской Федерации и наших партнёров негативно сказывается на обстановке на пространстве ШОС и в мире в целом", - сказал Шойгу. По его словам, "в Центрально-Азиатском регионе главная угроза по-прежнему исходит от радикальных террористических группировок, находящихся на территории Афганистана". "Ситуация в этой стране сложная и является источником распространения терроризма и экстремизма", - отметил министр обороны РФ. Он подчеркнул, что "Вашингтон активизировал деятельность по восстановлению своих позиций в Центральной и Южной Азии, утраченных после вывода коалиционных войск из бывшей исламской республики". "Полагаю, - сказал Шойгу, - что все присутствующие разделяют мнение о неприемлемости размещения в регионе военной инфраструктуры США и их союзников. Такие намерения надо расценивать как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС".
https://ria.ru/20240329/shos-1936589457.html
https://ria.ru/20240425/shos-1942330019.html
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россия, сша, сергей шойгу, шос, нато
Россия, США, Сергей Шойгу, ШОС, НАТО
Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС

Шойгу: планы разместить в Азии военную инфраструктуру США угрожают ШОС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Курс НАТО и Евросоюза на обострение отношений с Россией отрицательно сказывается на ситуации в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
«
"Отмечу, что конфронтационный курс НАТО и Европейского союза в отношении Российской Федерации и наших партнёров негативно сказывается на обстановке на пространстве ШОС и в мире в целом", - сказал Шойгу.
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По его словам, "в Центрально-Азиатском регионе главная угроза по-прежнему исходит от радикальных террористических группировок, находящихся на территории Афганистана".
"Ситуация в этой стране сложная и является источником распространения терроризма и экстремизма", - отметил министр обороны РФ.
Он подчеркнул, что "Вашингтон активизировал деятельность по восстановлению своих позиций в Центральной и Южной Азии, утраченных после вывода коалиционных войск из бывшей исламской республики".
"Полагаю, - сказал Шойгу, - что все присутствующие разделяют мнение о неприемлемости размещения в регионе военной инфраструктуры США и их союзников. Такие намерения надо расценивать как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС".
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