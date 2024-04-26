https://ria.ru/20240426/shoygu-1942444059.html

Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС

Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС - РИА Новости, 26.04.2024

Шойгу оценил ситуацию в зоне ответственности ШОС

Курс НАТО и Евросоюза на обострение отношений с Россией отрицательно сказывается на ситуации в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:13

2024-04-26T11:13

2024-04-26T11:13

россия

сша

сергей шойгу

шос

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100082/99/1000829981_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_96e92f741f942545c626ec465225ac93.jpg

АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Курс НАТО и Евросоюза на обострение отношений с Россией отрицательно сказывается на ситуации в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. "Отмечу, что конфронтационный курс НАТО и Европейского союза в отношении Российской Федерации и наших партнёров негативно сказывается на обстановке на пространстве ШОС и в мире в целом", - сказал Шойгу. По его словам, "в Центрально-Азиатском регионе главная угроза по-прежнему исходит от радикальных террористических группировок, находящихся на территории Афганистана". "Ситуация в этой стране сложная и является источником распространения терроризма и экстремизма", - отметил министр обороны РФ. Он подчеркнул, что "Вашингтон активизировал деятельность по восстановлению своих позиций в Центральной и Южной Азии, утраченных после вывода коалиционных войск из бывшей исламской республики". "Полагаю, - сказал Шойгу, - что все присутствующие разделяют мнение о неприемлемости размещения в регионе военной инфраструктуры США и их союзников. Такие намерения надо расценивать как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС".

https://ria.ru/20240329/shos-1936589457.html

https://ria.ru/20240425/shos-1942330019.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, сергей шойгу, шос, нато