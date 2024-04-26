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Шойгу высказался о попытках Запада нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 26.04.2024
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11:07 26.04.2024 (обновлено: 11:37 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942441015.html
Шойгу высказался о попытках Запада нанести России стратегическое поражение
Шойгу высказался о попытках Запада нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу высказался о попытках Запада нанести России стратегическое поражение
Попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, все цели СВО будут достигнуты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:07
2024-04-26T11:37
россия
сергей шойгу
шос
политика
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, все цели СВО будут достигнуты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в пятницу. "Российские Вооружённые силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все её цели будут достигнуты", - сказал Шойгу. Он отметил, что на основе получаемого опыта оптимизируется боевая работа российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система подготовки военных кадров, оттачиваются полученные навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки. "Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - констатировал министр обороны РФ.
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россия, сергей шойгу, шос, политика
Россия, Сергей Шойгу, ШОС, Политика
Шойгу высказался о попытках Запада нанести России стратегическое поражение

Шойгу: попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, все цели СВО будут достигнуты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в пятницу.
«
"Российские Вооружённые силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все её цели будут достигнуты", - сказал Шойгу.
Он отметил, что на основе получаемого опыта оптимизируется боевая работа российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система подготовки военных кадров, оттачиваются полученные навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.
"Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - констатировал министр обороны РФ.
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