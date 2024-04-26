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Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 26.04.2024
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11:06 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html
Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС
Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:06
2024-04-26T11:06
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сергей шойгу
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями. "Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Он отметил, что "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл", также ведут на Украину". "Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", - заявил министр.
https://ria.ru/20240426/zaes-1942389629.html
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, запорожская аэс, вооруженные силы украины, шос
В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, ШОС
Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС

Шойгу: украинские удары по ЗАЭС чреваты катастрофическими последствиями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями.
"Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
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Он отметил, что "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл", также ведут на Украину".
"Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", - заявил министр.
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В миреРоссияУкраинаСергей ШойгуЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныШОС
 
 
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