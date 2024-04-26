https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html

Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС

Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 26.04.2024

Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:06

2024-04-26T11:06

2024-04-26T11:06

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями. "Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Он отметил, что "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл", также ведут на Украину". "Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", - заявил министр.

https://ria.ru/20240426/zaes-1942389629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сергей шойгу, запорожская аэс, вооруженные силы украины, шос