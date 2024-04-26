https://ria.ru/20240426/shoygu-1942436112.html
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу
У России нет и никогда не было планов нападать на страны Североатлантического альянса, сегодня в ходе специальной военной операции она просто защищает интересы... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:56
2024-04-26T10:56
2024-04-26T10:59
россия
нато
астана
сергей шойгу
шос
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. У России нет и никогда не было планов нападать на страны Североатлантического альянса, сегодня в ходе специальной военной операции она просто защищает интересы людей на своих исторических территориях, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане.Он подчеркнул, что РФ всегда прилагала "максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире".
https://ria.ru/20240302/vooruzheniya-1930697449.html
россия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, астана, сергей шойгу, шос, политика
Россия, НАТО, Астана, Сергей Шойгу, ШОС, Политика
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу
Шойгу: у России нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на НАТО