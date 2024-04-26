https://ria.ru/20240426/shoygu-1942436112.html

Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу

Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024

Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу

У России нет и никогда не было планов нападать на страны Североатлантического альянса, сегодня в ходе специальной военной операции она просто защищает интересы... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:56

2024-04-26T10:56

2024-04-26T10:59

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. У России нет и никогда не было планов нападать на страны Североатлантического альянса, сегодня в ходе специальной военной операции она просто защищает интересы людей на своих исторических территориях, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане.Он подчеркнул, что РФ всегда прилагала "максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире".

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россия, нато, астана, сергей шойгу, шос, политика