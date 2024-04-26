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Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
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10:56 26.04.2024 (обновлено: 10:59 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942436112.html
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу
У России нет и никогда не было планов нападать на страны Североатлантического альянса, сегодня в ходе специальной военной операции она просто защищает интересы... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:56
2024-04-26T10:59
россия
нато
астана
сергей шойгу
шос
политика
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. У России нет и никогда не было планов нападать на страны Североатлантического альянса, сегодня в ходе специальной военной операции она просто защищает интересы людей на своих исторических территориях, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане.Он подчеркнул, что РФ всегда прилагала "максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире".
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россия, нато, астана, сергей шойгу, шос, политика
Россия, НАТО, Астана, Сергей Шойгу, ШОС, Политика
Россия никогда не угрожала НАТО, заявил Шойгу

Шойгу: у России нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. У России нет и никогда не было планов нападать на страны Североатлантического альянса, сегодня в ходе специальной военной операции она просто защищает интересы людей на своих исторических территориях, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане.
Он подчеркнул, что РФ всегда прилагала "максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире".
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