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Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024
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09:02 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942411208.html
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения
Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:02
2024-04-26T09:02
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АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня подпишем два межведомственных соглашения - это то, что касается информационного обмена и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, которая состоялась в Астане. Глава Минобороны РФ отметил, что "Киргизская Республика - стратегический партнер и надежный союзник Российской Федерации". "Так было всегда, надеюсь, так будет и дальше", - сказал он. "В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом. Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОДКБ. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнёрства России и Киргизии в области обороны ", - сказал Шойгу. Он отметил, что идет совершенствование нормативной правовой базы военного сотрудничества двух стран и предложил перейти к обсуждению актуальных вопросов.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942410642.html
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Россия, Киргизия, Астана, Сергей Шойгу, СНГ, ОДКБ, В мире
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения

Шойгу: Минобороны России и Киргизии подпишут в пятницу два соглашения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня подпишем два межведомственных соглашения - это то, что касается информационного обмена и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, которая состоялась в Астане.
Совместная церемония посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане
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Глава Минобороны РФ отметил, что "Киргизская Республика - стратегический партнер и надежный союзник Российской Федерации". "Так было всегда, надеюсь, так будет и дальше", - сказал он.
"В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом. Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОДКБ. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнёрства России и Киргизии в области обороны ", - сказал Шойгу.
Он отметил, что идет совершенствование нормативной правовой базы военного сотрудничества двух стран и предложил перейти к обсуждению актуальных вопросов.
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