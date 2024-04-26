https://ria.ru/20240426/shoygu-1942411208.html
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения
Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:02
2024-04-26T09:02
2024-04-26T09:02
россия
киргизия
астана
сергей шойгу
снг
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:146:2773:1706_1920x0_80_0_0_8a0fa63753669a34d44e9ec948ad834b.jpg
АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня подпишем два межведомственных соглашения - это то, что касается информационного обмена и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, которая состоялась в Астане. Глава Минобороны РФ отметил, что "Киргизская Республика - стратегический партнер и надежный союзник Российской Федерации". "Так было всегда, надеюсь, так будет и дальше", - сказал он. "В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом. Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОДКБ. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнёрства России и Киргизии в области обороны ", - сказал Шойгу. Он отметил, что идет совершенствование нормативной правовой базы военного сотрудничества двух стран и предложил перейти к обсуждению актуальных вопросов.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942410642.html
https://ria.ru/20231109/pvo-1908349289.html
россия
киргизия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f47aab30b8e1b63cae67df05cdc5b31f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, астана, сергей шойгу, снг, одкб, в мире
Россия, Киргизия, Астана, Сергей Шойгу, СНГ, ОДКБ, В мире
Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения
Шойгу: Минобороны России и Киргизии подпишут в пятницу два соглашения
АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня подпишем два межведомственных соглашения - это то, что касается информационного обмена и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, которая состоялась в Астане.
Глава Минобороны РФ отметил, что "Киргизская Республика - стратегический партнер и надежный союзник Российской Федерации". "Так было всегда, надеюсь, так будет и дальше", - сказал он.
"В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии
и в регионе в целом. Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ
, ОДКБ
. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнёрства России и Киргизии в области обороны ", - сказал Шойгу.
Он отметил, что идет совершенствование нормативной правовой базы военного сотрудничества двух стран и предложил перейти к обсуждению актуальных вопросов.