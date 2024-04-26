https://ria.ru/20240426/shoygu-1942411208.html

Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения

Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024

Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения

Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:02

2024-04-26T09:02

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АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в пятницу в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня подпишем два межведомственных соглашения - это то, что касается информационного обмена и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, которая состоялась в Астане. Глава Минобороны РФ отметил, что "Киргизская Республика - стратегический партнер и надежный союзник Российской Федерации". "Так было всегда, надеюсь, так будет и дальше", - сказал он. "В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом. Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОДКБ. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнёрства России и Киргизии в области обороны ", - сказал Шойгу. Он отметил, что идет совершенствование нормативной правовой базы военного сотрудничества двух стран и предложил перейти к обсуждению актуальных вопросов.

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942410642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киргизия, астана, сергей шойгу, снг, одкб, в мире