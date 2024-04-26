Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 26.04.2024 (обновлено: 12:31 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/shkoly-1942467823.html
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу - РИА Новости, 26.04.2024
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу
Регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную, образование должно быть доступным для каждого ребенка, заявила председатель Совфеда... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:28
2024-04-26T12:31
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566693946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a1d88cb86834daae1112d0bcecbcb16.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную, образование должно быть доступным для каждого ребенка, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Особого внимания заслуживает вопрос инфраструктуры образования. Коллеги, если мы потеряем сельские школы, мы потеряем сёла - в принципе это известное, уже расхожее мнение, но оно не теряет свою актуальность. Я прошу коллег из Минпросвещения вместе с субъектами проанализировать положение дел в регионах. Необходимо делать всё, чтобы образование было доступно каждому ребёнку, где бы он ни жил. И за каждую сельскую школу, в том числе и малокомплектную, регионы должны биться", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. По словам Матвиенко, нельзя забывать не только о строительстве новых, и о реконструкции уже имеющихся социальных объектов. "Есть определённый порядок подачи заявок, подготовки проектно-сметной документации и так далее. Но коллеги, недопустимо, когда такие важные для сёл социальные объекты как школы, ФАПы, дома культуры не ремонтируются десятилетиямии многие из них уже просто всерьез обветшали. Таких примеров, к сожалению, немало. С каждым из них мы разбираемся точечно. Совет Федерации будет и дальше помогать регионам. Но под лежачий камень вода не течёт", - резюмировала парламентарий.
https://ria.ru/20240131/chinovnik-1924646977.html
https://ria.ru/20231005/matvienko-1900573925.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566693946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9686a3176bb31b1d2943d116de2f1631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу

Матвиенко: регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную

© РИА Новости / Алексей МальгавкоУрок в начальной малокомплектной школе деревни Бобровка
Урок в начальной малокомплектной школе деревни Бобровка - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Урок в начальной малокомплектной школе деревни Бобровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную, образование должно быть доступным для каждого ребенка, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Особого внимания заслуживает вопрос инфраструктуры образования. Коллеги, если мы потеряем сельские школы, мы потеряем сёла - в принципе это известное, уже расхожее мнение, но оно не теряет свою актуальность. Я прошу коллег из Минпросвещения вместе с субъектами проанализировать положение дел в регионах. Необходимо делать всё, чтобы образование было доступно каждому ребёнку, где бы он ни жил. И за каждую сельскую школу, в том числе и малокомплектную, регионы должны биться", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы
31 января, 18:14
По словам Матвиенко, нельзя забывать не только о строительстве новых, и о реконструкции уже имеющихся социальных объектов.
"Есть определённый порядок подачи заявок, подготовки проектно-сметной документации и так далее. Но коллеги, недопустимо, когда такие важные для сёл социальные объекты как школы, ФАПы, дома культуры не ремонтируются десятилетиямии многие из них уже просто всерьез обветшали. Таких примеров, к сожалению, немало. С каждым из них мы разбираемся точечно. Совет Федерации будет и дальше помогать регионам. Но под лежачий камень вода не течёт", - резюмировала парламентарий.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании
5 октября 2023, 01:39
 
ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала