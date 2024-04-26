https://ria.ru/20240426/shkoly-1942467823.html
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу - РИА Новости, 26.04.2024
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу
Регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную, образование должно быть доступным для каждого ребенка, заявила председатель Совфеда... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:28
2024-04-26T12:28
2024-04-26T12:31
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную, образование должно быть доступным для каждого ребенка, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Особого внимания заслуживает вопрос инфраструктуры образования. Коллеги, если мы потеряем сельские школы, мы потеряем сёла - в принципе это известное, уже расхожее мнение, но оно не теряет свою актуальность. Я прошу коллег из Минпросвещения вместе с субъектами проанализировать положение дел в регионах. Необходимо делать всё, чтобы образование было доступно каждому ребёнку, где бы он ни жил. И за каждую сельскую школу, в том числе и малокомплектную, регионы должны биться", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. По словам Матвиенко, нельзя забывать не только о строительстве новых, и о реконструкции уже имеющихся социальных объектов. "Есть определённый порядок подачи заявок, подготовки проектно-сметной документации и так далее. Но коллеги, недопустимо, когда такие важные для сёл социальные объекты как школы, ФАПы, дома культуры не ремонтируются десятилетиямии многие из них уже просто всерьез обветшали. Таких примеров, к сожалению, немало. С каждым из них мы разбираемся точечно. Совет Федерации будет и дальше помогать регионам. Но под лежачий камень вода не течёт", - резюмировала парламентарий.
https://ria.ru/20240131/chinovnik-1924646977.html
https://ria.ru/20231005/matvienko-1900573925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу
Матвиенко: регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Регионы должны биться за каждую сельскую школу, даже малокомплектную, образование должно быть доступным для каждого ребенка, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Особого внимания заслуживает вопрос инфраструктуры образования. Коллеги, если мы потеряем сельские школы, мы потеряем сёла - в принципе это известное, уже расхожее мнение, но оно не теряет свою актуальность. Я прошу коллег из Минпросвещения вместе с субъектами проанализировать положение дел в регионах. Необходимо делать всё, чтобы образование было доступно каждому ребёнку, где бы он ни жил. И за каждую сельскую школу, в том числе и малокомплектную, регионы должны биться", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.
По словам Матвиенко, нельзя забывать не только о строительстве новых, и о реконструкции уже имеющихся социальных объектов.
"Есть определённый порядок подачи заявок, подготовки проектно-сметной документации и так далее. Но коллеги, недопустимо, когда такие важные для сёл социальные объекты как школы, ФАПы, дома культуры не ремонтируются десятилетиямии многие из них уже просто всерьез обветшали. Таких примеров, к сожалению, немало. С каждым из них мы разбираемся точечно. Совет Федерации будет и дальше помогать регионам. Но под лежачий камень вода не течёт", - резюмировала парламентарий.