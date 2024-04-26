Рейтинг@Mail.ru
Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 26.04.2024 (обновлено: 16:09 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html
Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая
Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая
США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:10
2024-04-26T16:09
специальная военная операция на украине
сша
китай
энтони блинкен
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942475378_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_7ff280179ea0c86f435123bf473c31aa.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР. &quot;США уже ввели санкции против более чем 100 китайских юридических лиц, экспортный контроль и так далее. И мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах&quot;, — сказал он на пресс-конференции в Пекине, говоря о якобы поддержке России Китаем.Госсекретарь также заявил, что во время встреч в КНР передал серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения, которые, по мнению Вашингтона, могут помогать военно-промышленному комплексу России. Как утверждает Блинкен, Москве якобы будет сложно продолжать военную операцию на Украине без помощи Китая. На этой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции против некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой. В Вашингтоне опасаются, что якобы именно торговля с КНР укрепила военное производство России, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Накануне госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сегодня главу Госдепа принял председатель КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html
https://ria.ru/20240426/kitay-1942461272.html
https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942475378_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_37b3c730253247933c2d1627366a714a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, энтони блинкен, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Китай, Энтони Блинкен, В мире, Россия
Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая

Блинкен: США готовы вводить новые санкции против Китая из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен и председатель Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР.
«

"США уже ввели санкции против более чем 100 китайских юридических лиц, экспортный контроль и так далее. И мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах", — сказал он на пресс-конференции в Пекине, говоря о якобы поддержке России Китаем.

Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
МИД Китая обвинил США в лицемерии
12:05
Госсекретарь также заявил, что во время встреч в КНР передал серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения, которые, по мнению Вашингтона, могут помогать военно-промышленному комплексу России.
Как утверждает Блинкен, Москве якобы будет сложно продолжать военную операцию на Украине без помощи Китая.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР
12:02
На этой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции против некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой. В Вашингтоне опасаются, что якобы именно торговля с КНР укрепила военное производство России, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Накануне госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сегодня главу Госдепа принял председатель КНР Си Цзиньпин.
Изображение сгенерировано ИИ
Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место
23 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКитайЭнтони БлинкенВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала