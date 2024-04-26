https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html

Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая

Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая - РИА Новости, 26.04.2024

Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая

США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:10

2024-04-26T14:10

2024-04-26T16:09

специальная военная операция на украине

сша

китай

энтони блинкен

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942475378_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_7ff280179ea0c86f435123bf473c31aa.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР. "США уже ввели санкции против более чем 100 китайских юридических лиц, экспортный контроль и так далее. И мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах", — сказал он на пресс-конференции в Пекине, говоря о якобы поддержке России Китаем.Госсекретарь также заявил, что во время встреч в КНР передал серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения, которые, по мнению Вашингтона, могут помогать военно-промышленному комплексу России. Как утверждает Блинкен, Москве якобы будет сложно продолжать военную операцию на Украине без помощи Китая. На этой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции против некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой. В Вашингтоне опасаются, что якобы именно торговля с КНР укрепила военное производство России, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Накануне госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сегодня главу Госдепа принял председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942461272.html

https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, китай, энтони блинкен, в мире, россия