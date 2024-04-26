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СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара - РИА Новости, 26.04.2024
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01:35 26.04.2024 (обновлено: 12:18 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html
СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара
СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара
Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T01:35
2024-04-26T12:18
россия
бразилия
индия
дональд трамп
сергей лавров
фернанду аддад
брикс
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы", — пишет агентство. По данным собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты. Подчеркивается, что целью команды Трампа в случае его победы на выборах станут страны — члены БРИКС, которые увеличивают применение национальных валют во взаимной торговле в рамках усилий по дедолларизации. Сам бывший американский лидер ранее уже признавал свою неприязнь к решениям других стран по отказу от доллара. В интервью CNBC в марте Трамп заявлял, что "не позволил бы странам уходить от доллара", сравнил это с "поражением в революционной войне", считая, что это навредит США. В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада". Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html
https://ria.ru/20240403/plan-1937717219.html
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индия
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россия, бразилия, индия, дональд трамп, сергей лавров, фернанду аддад, брикс
Россия, Бразилия, Индия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Фернанду Аддад, БРИКС
СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы", — пишет агентство.
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По данным собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты.
Подчеркивается, что целью команды Трампа в случае его победы на выборах станут страны — члены БРИКС, которые увеличивают применение национальных валют во взаимной торговле в рамках усилий по дедолларизации.
Сам бывший американский лидер ранее уже признавал свою неприязнь к решениям других стран по отказу от доллара. В интервью CNBC в марте Трамп заявлял, что "не позволил бы странам уходить от доллара", сравнил это с "поражением в революционной войне", считая, что это навредит США.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада".
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Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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РоссияБразилияИндияДональд ТрампСергей ЛавровФернанду АддадБРИКС
 
 
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