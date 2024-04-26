https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html

СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T01:35

2024-04-26T01:35

2024-04-26T12:18

россия

бразилия

индия

дональд трамп

сергей лавров

фернанду аддад

брикс

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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы", — пишет агентство. По данным собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты. Подчеркивается, что целью команды Трампа в случае его победы на выборах станут страны — члены БРИКС, которые увеличивают применение национальных валют во взаимной торговле в рамках усилий по дедолларизации. Сам бывший американский лидер ранее уже признавал свою неприязнь к решениям других стран по отказу от доллара. В интервью CNBC в марте Трамп заявлял, что "не позволил бы странам уходить от доллара", сравнил это с "поражением в революционной войне", считая, что это навредит США. В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада". Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

https://ria.ru/20240403/plan-1937717219.html

https://ria.ru/20240105/dedollarizatsiya-1919779197.html

россия

бразилия

индия

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россия, бразилия, индия, дональд трамп, сергей лавров, фернанду аддад, брикс