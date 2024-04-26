https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942642340.html

В Москве прошла репетиция парада Победы

В Москве прошла репетиция парада Победы - РИА Новости, 26.04.2024

В Москве прошла репетиция парада Победы

Репетиция парада в честь 79-летия Победы в Москве завершилась проходом военной техники, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T23:22

2024-04-26T23:22

2024-04-26T23:26

безопасность

т-34

бтр-80

с-400 «триумф»

день победы

москва

парад победы

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Репетиция парада в честь 79-летия Победы в Москве завершилась проходом военной техники, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости. По традиции, колонну возглавил исторический танк Т-34. Вслед за ним по Тверской улице прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" различных модификаций, БТР-80, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400 "Триумф", а также пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс". Несмотря на позднее время и рабочую субботу у заграждений на Тверской собрались сотни желающих понаблюдать за репетицией главного Парада Победы, который пройдёт 9 мая на Красной Площади. Многие снимали проход колонны техники на свои смартфоны.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, т-34, бтр-80, с-400 «триумф», день победы, москва, парад победы