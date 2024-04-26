https://ria.ru/20240426/putin-1942575677.html
Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Петербурге
Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Петербурге - РИА Новости, 26.04.2024
Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:11
2024-04-26T18:11
2024-04-26T18:44
экономика
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Санкт-Петербурге. Глава государства в пятницу в Петербурге провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. "Промышленное производство растет темпом, втрое превышающими темп роста промышленности по стране. Это тоже хороший показатель", - сказал Путин. Беглов ответил, что Петербург всегда славился корабелами и судостроителями, а это дало толчок и другим отраслям промышленности.
https://ria.ru/20240126/peterburg-1923767044.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Петербурге
Путин: темп роста промпроизводства в Петербурге втрое выше чем в целом по России