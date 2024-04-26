https://ria.ru/20240426/putin-1942575677.html

Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Петербурге

Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Петербурге - РИА Новости, 26.04.2024

Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:11

2024-04-26T18:11

2024-04-26T18:44

экономика

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942585429_0:133:3164:1913_1920x0_80_0_0_9eaadf4c65f0f1e3ad3fe7cf34e97738.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокий темп роста промышленного производства в Санкт-Петербурге. Глава государства в пятницу в Петербурге провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. "Промышленное производство растет темпом, втрое превышающими темп роста промышленности по стране. Это тоже хороший показатель", - сказал Путин. Беглов ответил, что Петербург всегда славился корабелами и судостроителями, а это дало толчок и другим отраслям промышленности.

https://ria.ru/20240126/peterburg-1923767044.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов