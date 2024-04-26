https://ria.ru/20240426/premer-1942534304.html

В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера

В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера - РИА Новости, 26.04.2024

В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера

Глава фракции ЕР Владимир Васильев на вопрос, поддержит ли "Единая Россия" кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказал, "мы не знаем, кто... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:56

2024-04-26T15:56

2024-04-26T15:56

политика

россия

михаил мишустин

владимир васильев

госдума рф

владимир путин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Глава фракции ЕР Владимир Васильев на вопрос, поддержит ли "Единая Россия" кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказал, "мы не знаем, кто будет представлен". "Вы знаете, я думаю, что это такой неправильные вопрос. Мы не знаем, кто будет представлен", - заявил он РИА Новости. Васильев отметил, что нынешний состав кабмина "показал способность решать сложные задачи в современных условиях". На вопрос, будут ли депутаты обсуждать кандидатуры в новый состав правительства 8 мая, он ответил, что не может пока точно сказать дату. "Я уже давно не называю цифр, которые я точно не знаю. Но произойдет в ближайшее время", - добавил глава фракции ЕР. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20240424/pravitelstvo-1941921894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, владимир васильев, госдума рф, владимир путин