https://ria.ru/20240426/premer-1942534304.html
В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера
В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера - РИА Новости, 26.04.2024
В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера
Глава фракции ЕР Владимир Васильев на вопрос, поддержит ли "Единая Россия" кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказал, "мы не знаем, кто... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:56
2024-04-26T15:56
2024-04-26T15:56
политика
россия
михаил мишустин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Глава фракции ЕР Владимир Васильев на вопрос, поддержит ли "Единая Россия" кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказал, "мы не знаем, кто будет представлен". "Вы знаете, я думаю, что это такой неправильные вопрос. Мы не знаем, кто будет представлен", - заявил он РИА Новости. Васильев отметил, что нынешний состав кабмина "показал способность решать сложные задачи в современных условиях". На вопрос, будут ли депутаты обсуждать кандидатуры в новый состав правительства 8 мая, он ответил, что не может пока точно сказать дату. "Я уже давно не называю цифр, которые я точно не знаю. Но произойдет в ближайшее время", - добавил глава фракции ЕР. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20240424/pravitelstvo-1941921894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, михаил мишустин, владимир васильев, госдума рф, владимир путин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Васильев, Госдума РФ, Владимир Путин
В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера
Васильев: неизвестно, кого Путин представит на пост премьер-министра