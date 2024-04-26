https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

Россиян предупредили о новой волне половодья

Россиян предупредили о новой волне половодья - РИА Новости, 26.04.2024

Россиян предупредили о новой волне половодья

Россию ждет новая волна половодья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:36

2024-04-26T16:36

2024-04-26T17:29

общество

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обь

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россию ждет новая волна половодья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом, и это значит, что проблема половодья еще впереди. Великие сибирские реки начнут вскрываться — Обь, Лена, Енисей. И еще, посмотрите северо-запад европейской части России — это Северная Двина и многие другие (реки. — Прим. ред.). Сейчас все в снегу, поэтому проблема половодья еще впереди", — сказал он.Он отметил, что для большинства стран мира половодье — это несвойственное явление, но в России с ее масштабными снежными покровами оно практически неизбежно каждый год.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240425/evakuatsiya-1942218516.html

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, россия, обь, роман вильфанд, гидрометцентр