Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 26.04.2024 (обновлено: 10:36 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/podpole-1942419239.html
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.04.2024
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области российские военные ликвидировали около трети боевиков подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар, сообщил РИА Новости РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:50
2024-04-26T10:36
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942425453_131:316:1490:1080_1920x0_80_0_0_2987f7d4f9ccbd1e7305f23f8e64b5bf.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Днепропетровской области российские военные ликвидировали около трети боевиков подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", — сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского "много чего интересного, что от нас пытаются спрятать". "Местные жители сообщают, что с Никополя проехать по побережью сложно, приходится объезжать большой кусок", — сказал он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html
https://ria.ru/20240426/podpolschik-1942403273.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942425453_81:0:1521:1080_1920x0_80_0_0_19d3d25eca51b15ceb3e76f665a5b85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области

Подполье: под Днепропетровском ликвидировали треть бойцов подразделения ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФОперативно-тактический комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Оперативно-тактический комплекс "Искандер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Днепропетровской области российские военные ликвидировали около трети боевиков подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
«
"Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", — сказал собеседник агентства.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине
09:51
По словам Лебедева, вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского "много чего интересного, что от нас пытаются спрятать".
"Местные жители сообщают, что с Никополя проехать по побережью сложно, приходится объезжать большой кусок", — сказал он.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее
07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала