https://ria.ru/20240426/podpole-1942419239.html
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.04.2024
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области российские военные ликвидировали около трети боевиков подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар, сообщил РИА Новости РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:50
2024-04-26T09:50
2024-04-26T10:36
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Днепропетровской области российские военные ликвидировали около трети боевиков подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", — сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского "много чего интересного, что от нас пытаются спрятать". "Местные жители сообщают, что с Никополя проехать по побережью сложно, приходится объезжать большой кусок", — сказал он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html
https://ria.ru/20240426/podpolschik-1942403273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: под Днепропетровском ликвидировали треть бойцов подразделения ВСУ