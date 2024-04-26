https://ria.ru/20240426/pererabotka-1942617906.html

Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО

Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО - РИА Новости, 26.04.2024

Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО

Санкт-Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:04

2024-04-26T20:04

2024-04-26T20:04

жкх

санкт-петербург

россия

ленинградская область

александр беглов

владимир путин

мусор

бытовой мусор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Санкт-Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их двусторонней рабочей встречи о решении задач в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По словам губернатора, начиная с 2021 года Петербург активно решает задачи в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Город объединил усилия с Ленинградской областью и бизнес-партнером агломерации - компанией "ИнтерРАО". По сравнению с 2018 годом, доля ТКО, направляемых на сортировку и переработку, увеличена более чем в 5 раз – с 10% до 56,9%. "К 2030 году город выйдет к определенному Вами рубежу – будет направлять на переработку 100% ТКО", - заявил Беглов. Он отметил, что работа, которая проводится по поручению президента, позволила существенно улучшить экологическую ситуацию в Северной столице: кратно повысить объемы раздельного сбора бытового мусора, в несколько раз сократить количество несанкционированных свалок в черте города. Также изменилось отношение жителей города к обращению с отходами, благодаря чему за 3 года многократно увеличились объемы сбора и отправки на утилизацию опасных отходов. Беглов также сообщил, что запуск первого современного комплекса сортировки и обработки ТКО на Волхонском шоссе стал началом второго этапа реформы – переходом от захоронения ТКО к их переработке. "Завод на Волхонском шоссе стал одним из важных проектов, реализованных в Петербурге за последние годы в ходе решения поставленных Вами задач", - сказал он. "От лица петербуржцев хотел бы поблагодарить Вас за другие проекты и объекты, которые появляются при Вашей поддержке и шаг за шагом делают Петербург мегаполисом XXI века. Инициированный Вами проект "Кронштадт – остров фортов" стал новым центром притяжения туристов, и по итогам прошлого года вышел на уровень посещаемости таких достопримечательностей, как Русский музей или Исаакиевский собор" - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231227/peterburg-1918502962.html

https://ria.ru/20240214/musor-1927273165.html

https://ria.ru/20231212/nesanktsionirovannye_svalki-1915405613.html

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Алёна Пава

жкх, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, владимир путин, мусор, бытовой мусор, отходы