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Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО - РИА Новости, 26.04.2024
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20:04 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/pererabotka-1942617906.html
Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО
Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО - РИА Новости, 26.04.2024
Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО
Санкт-Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:04
2024-04-26T20:04
жкх
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
владимир путин
мусор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Санкт-Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их двусторонней рабочей встречи о решении задач в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По словам губернатора, начиная с 2021 года Петербург активно решает задачи в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Город объединил усилия с Ленинградской областью и бизнес-партнером агломерации - компанией "ИнтерРАО". По сравнению с 2018 годом, доля ТКО, направляемых на сортировку и переработку, увеличена более чем в 5 раз – с 10% до 56,9%. "К 2030 году город выйдет к определенному Вами рубежу – будет направлять на переработку 100% ТКО", - заявил Беглов. Он отметил, что работа, которая проводится по поручению президента, позволила существенно улучшить экологическую ситуацию в Северной столице: кратно повысить объемы раздельного сбора бытового мусора, в несколько раз сократить количество несанкционированных свалок в черте города. Также изменилось отношение жителей города к обращению с отходами, благодаря чему за 3 года многократно увеличились объемы сбора и отправки на утилизацию опасных отходов. Беглов также сообщил, что запуск первого современного комплекса сортировки и обработки ТКО на Волхонском шоссе стал началом второго этапа реформы – переходом от захоронения ТКО к их переработке. "Завод на Волхонском шоссе стал одним из важных проектов, реализованных в Петербурге за последние годы в ходе решения поставленных Вами задач", - сказал он. "От лица петербуржцев хотел бы поблагодарить Вас за другие проекты и объекты, которые появляются при Вашей поддержке и шаг за шагом делают Петербург мегаполисом XXI века. Инициированный Вами проект "Кронштадт – остров фортов" стал новым центром притяжения туристов, и по итогам прошлого года вышел на уровень посещаемости таких достопримечательностей, как Русский музей или Исаакиевский собор" - добавил губернатор.
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жкх, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, владимир путин, мусор, бытовой мусор, отходы
ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов, Владимир Путин, Мусор, Бытовой мусор, Отходы

Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
© POOL
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Санкт-Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их двусторонней рабочей встречи о решении задач в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
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По словам губернатора, начиная с 2021 года Петербург активно решает задачи в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Город объединил усилия с Ленинградской областью и бизнес-партнером агломерации - компанией "ИнтерРАО". По сравнению с 2018 годом, доля ТКО, направляемых на сортировку и переработку, увеличена более чем в 5 раз – с 10% до 56,9%.
"К 2030 году город выйдет к определенному Вами рубежу – будет направлять на переработку 100% ТКО", - заявил Беглов.
Он отметил, что работа, которая проводится по поручению президента, позволила существенно улучшить экологическую ситуацию в Северной столице: кратно повысить объемы раздельного сбора бытового мусора, в несколько раз сократить количество несанкционированных свалок в черте города. Также изменилось отношение жителей города к обращению с отходами, благодаря чему за 3 года многократно увеличились объемы сбора и отправки на утилизацию опасных отходов.
Беглов также сообщил, что запуск первого современного комплекса сортировки и обработки ТКО на Волхонском шоссе стал началом второго этапа реформы – переходом от захоронения ТКО к их переработке.
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"Завод на Волхонском шоссе стал одним из важных проектов, реализованных в Петербурге за последние годы в ходе решения поставленных Вами задач", - сказал он.
"От лица петербуржцев хотел бы поблагодарить Вас за другие проекты и объекты, которые появляются при Вашей поддержке и шаг за шагом делают Петербург мегаполисом XXI века. Инициированный Вами проект "Кронштадт – остров фортов" стал новым центром притяжения туристов, и по итогам прошлого года вышел на уровень посещаемости таких достопримечательностей, как Русский музей или Исаакиевский собор" - добавил губернатор.
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