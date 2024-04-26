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Паводки в регионах не отразились на добыче нефти и газа, заявило Минэнерго - РИА Новости, 26.04.2024
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13:18 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/pavodki-1942486614.html
Паводки в регионах не отразились на добыче нефти и газа, заявило Минэнерго
Паводки в регионах не отразились на добыче нефти и газа, заявило Минэнерго - РИА Новости, 26.04.2024
Паводки в регионах не отразились на добыче нефти и газа, заявило Минэнерго
Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:18
2024-04-26T13:18
тюменская область
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Никак не отразились на добычных проектах. Мы за этим смотрим", - ответил министр на вопрос о том, как паводки в Оренбурге и Тюмени отразились на добыче нефти и газа. "На производстве нефтепродуктов это никак не отразилось. Кроме Орского завода, который был остановлен, но он и так должен был уходить на ремонт", - добавил Шульгинов. В начале апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня. В связи с этим Орский нефтеперерабатывающий завод 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов. Однако уже в начале недели завод заявил о возобновлении производства нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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тюменская область, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Паводки в регионах не отразились на добыче нефти и газа, заявило Минэнерго

Шульгинов: паводки в регионах никак не сказались на добыче нефти и газа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Никак не отразились на добычных проектах. Мы за этим смотрим", - ответил министр на вопрос о том, как паводки в Оренбурге и Тюмени отразились на добыче нефти и газа. "На производстве нефтепродуктов это никак не отразилось. Кроме Орского завода, который был остановлен, но он и так должен был уходить на ремонт", - добавил Шульгинов.
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В начале апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
В связи с этим Орский нефтеперерабатывающий завод 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов. Однако уже в начале недели завод заявил о возобновлении производства нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
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