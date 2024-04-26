Вся российская сборная по химии завоевала медали на Менделеевской олимпиаде
Российская сборная по химии завоевала десять медалей на Менделеевской олимпиаде
© Фото : 58-я Международная Менделеевская олимпиадаРоссийская сборная по химии на международной Менделеевской олимпиаде
© Фото : 58-я Международная Менделеевская олимпиада
Российская сборная по химии на международной Менделеевской олимпиаде
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вся российская сборная по химии завоевала медали на 58-й Менделеевской олимпиаде — пять золотых и пять серебряных.
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"Российская сборная юных химиков вновь подтвердила право считаться лучшей в мире, в острой борьбе завоевав пять золотых и пять серебряных медалей. В год 190-летия Дмитрия Ивановича Менделеева это показывает мощь отечественной научной школы, преемственность поколений ученых, сохранение лучших традиций в подготовке кадров. Уверен, что победители олимпиады продолжат свое шествие к вершинам научного успеха", — приводит слова ректора МГУ Виктора Садовничего пресс-служба университета.
Менделеевская олимпиада в этом году проходит в Шэньчжэне (Китай), организаторы ведут трансляцию церемонии закрытия в соцсетях.
Медали получила вся сборная России. Золотыми медалистами стали Алексей Михеев (Алтайский край), Михаил Перельман (Москва), Александра Ромашова (Казань), Вадим Харисов (Башкирия), Расул Эфендиев (Москва).
Серебряные медали получили Лев Аввакумов (Самара), Тимур Ахмедов (Москва), Виктор Демидов (Новосибирск), Владимир Елистратов (Нижний Новгород), Алексей Шарпило (Краснодарский край).
Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и Фонд Мельниченко, а принимающей стороной стал совместный Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне.
С 2023 года мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включено в инициативу "Наука побеждать".
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Садовничий поздравил тренеров российской сборной.
"Мы еще раз продемонстрировали свой статус носителя золотого стандарта химического образования, помогающего добиваться успеха и на крупнейших международных научных турнирах, и в профессии", — добавил он.
Традиционно в состав сборной России входят десять человек — победителей Всероссийской олимпиады школьников, которых отбирают на Менделеевскую олимпиаду по абсолютным баллам и отправляют на соревнование. Поддержку сборной оказывает Минпросвещения.
Золотые медали, помимо представителей России, завоевали также школьники из Китая, Болгарии, Вьетнама и Казахстана.