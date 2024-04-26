https://ria.ru/20240426/obuchenie-1942487464.html

Тысячи ростовских школьников прошли обучение в центре для одаренных детей

Тысячи ростовских школьников прошли обучение в центре для одаренных детей - РИА Новости, 26.04.2024

Тысячи ростовских школьников прошли обучение в центре для одаренных детей

Более 21 тысячи школьников Ростовской области прошли обучение в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Ступени успеха", сообщил первый... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:29

2024-04-26T13:29

2024-04-26T13:30

ростовская область

игорь гуськов

дети

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Более 21 тысячи школьников Ростовской области прошли обучение в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Ступени успеха", сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов на заседании попечительского совета центра. Совет призван обеспечивать взаимодействие центра с органами государственной власти и органами местного самоуправления, промышленными предприятиями, вузами и научными организациями в части поддержки одаренных детей региона. "Центральное место в системе дополнительного образования в Ростовской области занимает региональный центр "Ступени успеха", созданный в 2019 году. За пять лет работы региональный центр стал флагманом работы по выявлению и поддержке одаренных детей. На сегодняшний день обучение здесь прошли более 21 тысячи ребят", - заявил Гуськов. Он отметил, что "Ступени успеха" востребованы среди ребят и их родителей. Конкурс на зачисление составляет три человека на место, это показатель высокого качества работы учреждения. За период 2018-2023 на оснащение учреждения средствами обучения и воспитания направлено 43,2 миллиона рублей из областного бюджета. Дети занимаются по общеразвивающим образовательным программам по трем направлениям: "Спорт", "Наука" и "Искусство". Ежегодно проводятся 12 профильных смен продолжительностью 14 дней каждая. Для зачисления на смену школьники проходят вступительные испытания или зачисляются по итогам академических достижений, значимых всероссийских конкурсных мероприятий. Помимо образовательной деятельности, в рамках смен школьники посещают театральные постановки и спортивные занятия. Для них проводятся экскурсии по тематике смен. Важное направление работы центра - участие в проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области. "Ступени успеха" являются координатором школьного этапа по шести предметам, проходящим с использованием платформы "Сириус. Курсы", а также площадкой проведения регионального этапа по десяти предметам. Еще одно направление - это авторский проект "Мобильный тьютор". Для педагогов и учащихся области проводятся выездные тематические семинары, мастер-классы, лекции, в том числе и по вопросам подготовки к олимпиадам высокого уровня. При поддержке центра школьники участвуют в образовательных программах фонда "Талант и успех". Обучаются в образовательном центре "Сириус" и ростовские педагоги. На сегодняшний день более 200 человек прошли стажировку на его базе.

https://ria.ru/20240424/pabliki-1942124205.html

https://ria.ru/20240422/ii-1941612552.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь гуськов, дети