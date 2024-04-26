https://ria.ru/20240426/natsproekt-1942509138.html
Матвиенко рассказала о подготовке предложений к нацпроекту "Семья"
Матвиенко рассказала о подготовке предложений к нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 26.04.2024
Матвиенко рассказала о подготовке предложений к нацпроекту "Семья"
Законодатели в рамках рабочей группы готовят свои предложения к нацпроекту "Семья", которые будут направлены в правительство РФ, сообщила спикер Совфеда... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:47
2024-04-26T14:47
2024-04-26T14:47
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Законодатели в рамках рабочей группы готовят свои предложения к нацпроекту "Семья", которые будут направлены в правительство РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья", основная цель которого – всесторонняя поддержка семей и повышение рождаемости. "Президентом предложен новый национальный проект "Семья". Сейчас есть специальная рабочая группа, в которой мы тоже участвуем. Формируется идеология, концепция этого нацпроекта, финансовые, иные меры поддержки", - сказала политик по итогам заседания Совета законодателей. По словам Матвиенко, по итогам обсуждения предложения будут направлены в правительство РФ, что позволит учитывать их при работе над стратегией демографической политики, над национальным проектом "Семья". Сенатор считает важным, чтобы в этой работе учитывалась позиция не только ведомств, но и регионов.
https://ria.ru/20240425/golikova-1942190759.html
https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о подготовке предложений к нацпроекту "Семья"
Матвиенко: в рамках рабочей группы готовятся предложения к нацпроекту "Семья"
С.–ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости.
Законодатели в рамках рабочей группы готовят свои предложения к нацпроекту "Семья", которые будут направлены в правительство РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24"
.
В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин
объявил о запуске нового национального проекта "Семья", основная цель которого – всесторонняя поддержка семей и повышение рождаемости.
"Президентом предложен новый национальный проект "Семья". Сейчас есть специальная рабочая группа, в которой мы тоже участвуем. Формируется идеология, концепция этого нацпроекта, финансовые, иные меры поддержки", - сказала политик по итогам заседания Совета законодателей.
По словам Матвиенко, по итогам обсуждения предложения будут направлены в правительство РФ, что позволит учитывать их при работе над стратегией демографической политики, над национальным проектом "Семья".
Сенатор считает важным, чтобы в этой работе учитывалась позиция не только ведомств, но и регионов.