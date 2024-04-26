https://ria.ru/20240426/migranty-1942559685.html

Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД

Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2024

Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД

Россия работает с Узбекистаном, Таджикистаном над тем, чтобы набор трудовых мигрантов носил организованный характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:21

2024-04-26T17:21

2024-04-26T17:26

россия

узбекистан

таджикистан

михаил галузин

общество

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ТАШКЕНТ, 26 апр-РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном, Таджикистаном над тем, чтобы набор трудовых мигрантов носил организованный характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы, в частности, с Узбекистаном и Таджикистаном активно работаем над тем, чтобы набор трудовых мигрантов для работы в России был организованным, носил системный организованный характер, а не хаотичный..",- сказал он.

https://ria.ru/20231121/putin-1910858045.html

россия

узбекистан

таджикистан

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, узбекистан, таджикистан, михаил галузин, общество