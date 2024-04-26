https://ria.ru/20240426/migranty-1942559685.html
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2024
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД
Россия работает с Узбекистаном, Таджикистаном над тем, чтобы набор трудовых мигрантов носил организованный характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:21
2024-04-26T17:21
2024-04-26T17:26
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общество
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ТАШКЕНТ, 26 апр-РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном, Таджикистаном над тем, чтобы набор трудовых мигрантов носил организованный характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы, в частности, с Узбекистаном и Таджикистаном активно работаем над тем, чтобы набор трудовых мигрантов для работы в России был организованным, носил системный организованный характер, а не хаотичный..",- сказал он.
https://ria.ru/20231121/putin-1910858045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, таджикистан, михаил галузин, общество
Россия, Узбекистан, Таджикистан, Михаил Галузин, Общество
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД
Москва работает с Ташкентом и Душанбе над системным набором трудовых мигрантов