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Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2024
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17:21 26.04.2024 (обновлено: 17:26 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/migranty-1942559685.html
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2024
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД
Россия работает с Узбекистаном, Таджикистаном над тем, чтобы набор трудовых мигрантов носил организованный характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:21
2024-04-26T17:26
россия
узбекистан
таджикистан
михаил галузин
общество
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ТАШКЕНТ, 26 апр-РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном, Таджикистаном над тем, чтобы набор трудовых мигрантов носил организованный характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы, в частности, с Узбекистаном и Таджикистаном активно работаем над тем, чтобы набор трудовых мигрантов для работы в России был организованным, носил системный организованный характер, а не хаотичный..",- сказал он.
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россия, узбекистан, таджикистан, михаил галузин, общество
Россия, Узбекистан, Таджикистан, Михаил Галузин, Общество
Набор трудовых мигрантов не должен быть хаотичным, заявили в МИД

Москва работает с Ташкентом и Душанбе над системным набором трудовых мигрантов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Трудовые мигранты . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 апр-РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном, Таджикистаном над тем, чтобы набор трудовых мигрантов носил организованный характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы, в частности, с Узбекистаном и Таджикистаном активно работаем над тем, чтобы набор трудовых мигрантов для работы в России был организованным, носил системный организованный характер, а не хаотичный..",- сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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РоссияУзбекистанТаджикистанМихаил ГалузинОбщество
 
 
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