https://ria.ru/20240426/mariupol-1942578426.html

Петербург восстановил 40 социальных объектов в Мариуполе, доложил Беглов

Петербург восстановил 40 социальных объектов в Мариуполе, доложил Беглов - РИА Новости, 26.04.2024

Петербург восстановил 40 социальных объектов в Мариуполе, доложил Беглов

Санкт-Петербург восстановил и построил уже 40 социальных объектов в подшефном Мариуполе, еще 23 объекта введут в этом году, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:16

2024-04-26T18:16

2024-04-26T18:16

специальная военная операция на украине

экономика

санкт-петербург

мариуполь

россия

александр беглов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937675668_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_5ebe7a7484a044639f3b6f2b9b3bbb6f.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Санкт-Петербург восстановил и построил уже 40 социальных объектов в подшефном Мариуполе, еще 23 объекта введут в этом году, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов. "Город Мариуполь… по вашему поручению продолжаем работать: 40 социально значимых объектов, которые уже сегодня построены. В этом году введем еще 23. Две с половиной тысячи ребят отдыхают у нас постоянно в Санкт-Петербурге - это зимние, осенние, весенние, летние каникулы, приглашаем их на "Алые паруса", вручаем аттестаты здесь зрелости выпускникам", - сказал Беглов во время встречи с главой государства.

санкт-петербург

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, мариуполь, россия, александр беглов, владимир путин