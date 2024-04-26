https://ria.ru/20240426/lutsenko-1942554708.html

Луценко принял участие в заседании Совета законодателей

Луценко принял участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 26.04.2024

Луценко принял участие в заседании Совета законодателей

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:01

2024-04-26T17:01

2024-04-26T17:01

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

вячеслав володин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заседание прошло в пятницу, накануне Дня российского парламентаризма. Как уточняется на сайте Совета Федерации, мероприятие провели сопредседатели Совета законодателей — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Матвиенко подчеркнула, что поддержка семьи, материнства, отцовства и детства всегда были и остаются приоритетом политики страны. В России выстроена обширная система мер поддержки – от беременности матери до начала взрослой жизни ребенка, напомнила председатель Совета Федерации. Она призвала оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом. Как уточняется на сайте Совета Федерации, с докладом о текущей демографической ситуации и реализации семейной политики выступила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что в последние годы в стране наблюдается демографический спад. По ее словам, важнейшим элементом государственной демографической политики остается материнский капитал, введение которого оказало значимое влияние на рост уровня вторых рождений. При этом Луценко также подчеркнул, что рождаемость нужно повышать. "Наша цель – создать здоровое и сильное общество, повышать рождаемость, укрепить в вологжанах мысль о том, что молодые люди, став родителями будут социально защищены. Для этого в регионе действует целый комплекс мер поддержки. В 2023 году 1930 семей получили выплату в размере 100 тысяч рублей в связи с рождением третьего или последующего ребенка – областной материнский капитал. Мы предоставляем возможность льготного ипотечного займа на приобретение жилья. В текущем году объем финансирования региональной ипотечной программы составляет 111,3 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба Луценко. Также на заседании обсудили исполнение государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Комментируя реализацию этой программы, Луценко отметил, что благодаря ее действию удается решать проблемы, волнующие жителей сельской местности. Так, в прошлом году был произведен ремонт улично-дорожной сети в селе Новленском Вологодского округа и завершено строительство автомобильной дороги Соколово-Никольское в Никольском округе. "По результатам конкурсного отбора, на территории региона в 2024 году будут реализованы четыре проекта в Вологодском и Устюженском округах. Основные направления связаны с ремонтом улично-дорожной сети и созданием удобной инфраструктуры для пешеходов", - пояснил Луценко.

https://ria.ru/20240424/zakon-1942011120.html

https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф