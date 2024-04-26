Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях
Котяков: только 20% регионов формируют базу для исполнения указа о многодетных
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Только 20% субъектов России приняли решения по формированию нормативно-правовой базы к указу о едином статусе многодетных семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Президент России Владимир Путин в конце января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей.
"Первый вопрос, который затрагивает особое внимание - формирование нормативно-правовой базы на территории субъектов РФ в развитие указа о многодетных семьях, подписанного нашим президентом (Владимиром Путиным). Сегодня только 20% приняли соответствующие решения у себя на региональном уровне", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что важно не допустить снижение значимости целей указа президента и обеспечить равный доступ всех многодетных семей к набору социальных гарантий, предусмотренному указом. По словам Котякова, региональные власти пытаются уменьшить их объем для многодетных. -0-
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