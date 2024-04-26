https://ria.ru/20240426/kotyakov-1942489683.html

Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях

Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях - РИА Новости, 26.04.2024

Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Только 20% субъектов России приняли решения по формированию нормативно-правовой базы к указу о едином статусе многодетных... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:30

2024-04-26T13:30

2024-04-26T13:31

общество

россия

санкт-петербург

антон котяков

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Только 20% субъектов России приняли решения по формированию нормативно-правовой базы к указу о едином статусе многодетных семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Президент России Владимир Путин в конце января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. "Первый вопрос, который затрагивает особое внимание - формирование нормативно-правовой базы на территории субъектов РФ в развитие указа о многодетных семьях, подписанного нашим президентом (Владимиром Путиным). Сегодня только 20% приняли соответствующие решения у себя на региональном уровне", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Он отметил, что важно не допустить снижение значимости целей указа президента и обеспечить равный доступ всех многодетных семей к набору социальных гарантий, предусмотренному указом. По словам Котякова, региональные власти пытаются уменьшить их объем для многодетных. -0-

https://ria.ru/20240424/mnogodetnye-1942011210.html

https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, антон котяков, владимир путин