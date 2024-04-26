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Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях - РИА Новости, 26.04.2024
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13:30 26.04.2024 (обновлено: 13:31 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kotyakov-1942489683.html
Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях
Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях - РИА Новости, 26.04.2024
Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Только 20% субъектов России приняли решения по формированию нормативно-правовой базы к указу о едином статусе многодетных... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:30
2024-04-26T13:31
общество
россия
санкт-петербург
антон котяков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Только 20% субъектов России приняли решения по формированию нормативно-правовой базы к указу о едином статусе многодетных семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Президент России Владимир Путин в конце января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. "Первый вопрос, который затрагивает особое внимание - формирование нормативно-правовой базы на территории субъектов РФ в развитие указа о многодетных семьях, подписанного нашим президентом (Владимиром Путиным). Сегодня только 20% приняли соответствующие решения у себя на региональном уровне", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Он отметил, что важно не допустить снижение значимости целей указа президента и обеспечить равный доступ всех многодетных семей к набору социальных гарантий, предусмотренному указом. По словам Котякова, региональные власти пытаются уменьшить их объем для многодетных. -0-
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общество, россия, санкт-петербург, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Антон Котяков, Владимир Путин
Котяков рассказал, как регионы принимают меры по указу о многодетных семьях

Котяков: только 20% регионов формируют базу для исполнения указа о многодетных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Только 20% субъектов России приняли решения по формированию нормативно-правовой базы к указу о едином статусе многодетных семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Президент России Владимир Путин в конце января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья
24 апреля, 14:19
"Первый вопрос, который затрагивает особое внимание - формирование нормативно-правовой базы на территории субъектов РФ в развитие указа о многодетных семьях, подписанного нашим президентом (Владимиром Путиным). Сегодня только 20% приняли соответствующие решения у себя на региональном уровне", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что важно не допустить снижение значимости целей указа президента и обеспечить равный доступ всех многодетных семей к набору социальных гарантий, предусмотренному указом. По словам Котякова, региональные власти пытаются уменьшить их объем для многодетных. -0-
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи
23 января, 09:35
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургАнтон КотяковВладимир Путин
 
 
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