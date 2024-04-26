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В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай - РИА Новости, 26.04.2024
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13:49 26.04.2024 (обновлено: 13:54 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kitay-1942496813.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай - РИА Новости, 26.04.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:49
2024-04-26T13:54
китай
россия
дмитрий песков
политика
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют взаимный интерес, с акцентом на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, подготовка поездки президента в Китай находится в завершающей стадии. По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки. Любые контакты в наше время глав России и Китая - это события, которые приковывают к себе внимание всего мира", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Китай - это суверенные страны, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах, чтобы это давление выдерживать. "Поэтому на повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на дальнейшее развитие весьма многопрофильного двустороннего сотрудничества", - добавил Песков.
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китай, россия, дмитрий песков, политика, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

Песков: подготовка визита Путина в Китай находится в завершающей стадии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют взаимный интерес, с акцентом на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, подготовка поездки президента в Китай находится в завершающей стадии. По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки. Любые контакты в наше время глав России и Китая - это события, которые приковывают к себе внимание всего мира", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Китай - это суверенные страны, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах, чтобы это давление выдерживать.
"Поэтому на повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на дальнейшее развитие весьма многопрофильного двустороннего сотрудничества", - добавил Песков.
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