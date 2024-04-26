https://ria.ru/20240426/kitay-1942496813.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай - РИА Новости, 26.04.2024

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:49

2024-04-26T13:49

2024-04-26T13:54

китай

россия

дмитрий песков

политика

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют взаимный интерес, с акцентом на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, подготовка поездки президента в Китай находится в завершающей стадии. По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки. Любые контакты в наше время глав России и Китая - это события, которые приковывают к себе внимание всего мира", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Китай - это суверенные страны, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах, чтобы это давление выдерживать. "Поэтому на повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на дальнейшее развитие весьма многопрофильного двустороннего сотрудничества", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, дмитрий песков, политика, владимир путин, си цзиньпин