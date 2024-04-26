https://ria.ru/20240426/kitay-1942496813.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай - РИА Новости, 26.04.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:49
2024-04-26T13:49
2024-04-26T13:54
китай
россия
дмитрий песков
политика
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903592912_0:19:3100:1763_1920x0_80_0_0_bda479e65ed5d2387663aa3570dcb45b.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют взаимный интерес, с акцентом на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, подготовка поездки президента в Китай находится в завершающей стадии. По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки. Любые контакты в наше время глав России и Китая - это события, которые приковывают к себе внимание всего мира", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Китай - это суверенные страны, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах, чтобы это давление выдерживать. "Поэтому на повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на дальнейшее развитие весьма многопрофильного двустороннего сотрудничества", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903592912_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_695fc3fa6a977cb10730e14626cb412e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дмитрий песков, политика, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
Песков: подготовка визита Путина в Китай находится в завершающей стадии
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют взаимный интерес, с акцентом на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, подготовка поездки президента в Китай находится в завершающей стадии. По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки. Любые контакты в наше время глав России и Китая - это события, которые приковывают к себе внимание всего мира", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Китай - это суверенные страны, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах, чтобы это давление выдерживать.
"Поэтому на повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на дальнейшее развитие весьма многопрофильного двустороннего сотрудничества", - добавил Песков.