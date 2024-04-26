https://ria.ru/20240426/kitay-1942476389.html

Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией

Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией - РИА Новости, 26.04.2024

Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией

Взаимодействие вооружённых сил Китая и России играет стабилизирующую роль в мировых процессах, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с министром... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:47

2024-04-26T12:47

2024-04-26T12:47

китай

россия

дун цзюнь

минобороны китая

сергей шойгу

безопасность

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АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Взаимодействие вооружённых сил Китая и России играет стабилизирующую роль в мировых процессах, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане в пятницу. "В условиях изменчивой международной обстановки особенно важно, что взаимоотношения между нашими вооружёнными силами сохраняют высокую динамику, отвечая веяниям эпохи. Наше взаимодействие имеет важное значение для стратегической стабильности на планете", - сказал Дун Цзюнь. Китайский военачальник отметил, что в силу ограничений по времени и месту переговоров он хотел бы обсудить с российским коллегой "самые принципиальные вопросы". Это первая личная встреча Шойгу и Дун Цзюня после назначения последнего главой военного ведомства КНР. 31 марта состоялись их переговоры в режиме видеоконференцсвязи, они прошли по инициативе китайской стороны.

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, дун цзюнь, минобороны китая, сергей шойгу, безопасность