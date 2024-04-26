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Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией - РИА Новости, 26.04.2024
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12:47 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kitay-1942476389.html
Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией
Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией - РИА Новости, 26.04.2024
Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией
Взаимодействие вооружённых сил Китая и России играет стабилизирующую роль в мировых процессах, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с министром... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:47
2024-04-26T12:47
китай
россия
дун цзюнь
минобороны китая
сергей шойгу
безопасность
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АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Взаимодействие вооружённых сил Китая и России играет стабилизирующую роль в мировых процессах, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане в пятницу. "В условиях изменчивой международной обстановки особенно важно, что взаимоотношения между нашими вооружёнными силами сохраняют высокую динамику, отвечая веяниям эпохи. Наше взаимодействие имеет важное значение для стратегической стабильности на планете", - сказал Дун Цзюнь. Китайский военачальник отметил, что в силу ограничений по времени и месту переговоров он хотел бы обсудить с российским коллегой "самые принципиальные вопросы". Это первая личная встреча Шойгу и Дун Цзюня после назначения последнего главой военного ведомства КНР. 31 марта состоялись их переговоры в режиме видеоконференцсвязи, они прошли по инициативе китайской стороны.
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китай, россия, дун цзюнь, минобороны китая, сергей шойгу, безопасность
Китай, Россия, Дун Цзюнь, Минобороны Китая, Сергей Шойгу, Безопасность
Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией

Дун Цзюнь: взаимодействие ВС России и Китая играет стабилизирующую роль в мире

© Фото : ВМС НОАКДун Цзюнь
Дун Цзюнь - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : ВМС НОАК
Дун Цзюнь. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Взаимодействие вооружённых сил Китая и России играет стабилизирующую роль в мировых процессах, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане в пятницу.
"В условиях изменчивой международной обстановки особенно важно, что взаимоотношения между нашими вооружёнными силами сохраняют высокую динамику, отвечая веяниям эпохи. Наше взаимодействие имеет важное значение для стратегической стабильности на планете", - сказал Дун Цзюнь. Китайский военачальник отметил, что в силу ограничений по времени и месту переговоров он хотел бы обсудить с российским коллегой "самые принципиальные вопросы".
Это первая личная встреча Шойгу и Дун Цзюня после назначения последнего главой военного ведомства КНР. 31 марта состоялись их переговоры в режиме видеоконференцсвязи, они прошли по инициативе китайской стороны.
Изображение сгенерировано ИИ
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КитайРоссияДун ЦзюньМинобороны КитаяСергей ШойгуБезопасность
 
 
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