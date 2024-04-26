Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И
Ван И: мир следит, будут ли Китай и США решать проблемы или вступят в конфликт
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен беседует и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен беседует и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Мир следит, будут ли Китай и США вместе решать глобальные проблемы или же вступят в конфликт, который станет проигрышем для обеих стран, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«
"Международное сообщество ждет, чтобы увидеть, будут ли две стороны направлять международное сотрудничество для преодоления глобальных проблем и достижения выигрышной ситуации для двух и всех сторон, или же они вступят в противостояние и конфронтацию друг с другом, или даже в конфликт, что приведет к проигрышной для всех ситуации", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что Китай всегда рассматривает и развивает китайско-американские отношения с точки зрения построения Сообщества единой судьбы человечества, неся ответственность перед людьми, миром и будущим.
"Позиция Китая последовательна, мы всегда придерживаемся принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, и стремимся содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - добавил Ван И.
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
23 апреля, 07:44