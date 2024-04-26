https://ria.ru/20240426/kitay-1942398769.html

Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И

Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И - РИА Новости, 26.04.2024

Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И

Мир следит, будут ли Китай и США вместе решать глобальные проблемы или же вступят в конфликт, который станет проигрышем для обеих стран, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T05:35

2024-04-26T05:35

2024-04-26T10:28

в мире

китай

сша

шанхай

ван и (политик)

си цзиньпин

энтони блинкен

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Мир следит, будут ли Китай и США вместе решать глобальные проблемы или же вступят в конфликт, который станет проигрышем для обеих стран, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Международное сообщество ждет, чтобы увидеть, будут ли две стороны направлять международное сотрудничество для преодоления глобальных проблем и достижения выигрышной ситуации для двух и всех сторон, или же они вступят в противостояние и конфронтацию друг с другом, или даже в конфликт, что приведет к проигрышной для всех ситуации", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай всегда рассматривает и развивает китайско-американские отношения с точки зрения построения Сообщества единой судьбы человечества, неся ответственность перед людьми, миром и будущим. "Позиция Китая последовательна, мы всегда придерживаемся принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, и стремимся содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - добавил Ван И. Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html

китай

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шанхай

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в мире, китай, сша, шанхай, ван и (политик), си цзиньпин, энтони блинкен