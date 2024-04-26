Рейтинг@Mail.ru
Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 26.04.2024 (обновлено: 10:28 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kitay-1942398769.html
Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И
Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И - РИА Новости, 26.04.2024
Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И
Мир следит, будут ли Китай и США вместе решать глобальные проблемы или же вступят в конфликт, который станет проигрышем для обеих стран, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:35
2024-04-26T10:28
в мире
китай
сша
шанхай
ван и (политик)
си цзиньпин
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942429211_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_707d7173c25c1e7058b759382b55091b.jpg
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Мир следит, будут ли Китай и США вместе решать глобальные проблемы или же вступят в конфликт, который станет проигрышем для обеих стран, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Международное сообщество ждет, чтобы увидеть, будут ли две стороны направлять международное сотрудничество для преодоления глобальных проблем и достижения выигрышной ситуации для двух и всех сторон, или же они вступят в противостояние и конфронтацию друг с другом, или даже в конфликт, что приведет к проигрышной для всех ситуации", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай всегда рассматривает и развивает китайско-американские отношения с точки зрения построения Сообщества единой судьбы человечества, неся ответственность перед людьми, миром и будущим. "Позиция Китая последовательна, мы всегда придерживаемся принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, и стремимся содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - добавил Ван И. Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html
https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html
китай
сша
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942429211_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2f04c9777ea4356eef26064107362b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, шанхай, ван и (политик), си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Шанхай, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
Мир следит за судьбой отношений Китая и США, сообщил Ван И

Ван И: мир следит, будут ли Китай и США решать проблемы или вступят в конфликт

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен беседует и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен беседует и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен беседует и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Мир следит, будут ли Китай и США вместе решать глобальные проблемы или же вступят в конфликт, который станет проигрышем для обеих стран, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«
"Международное сообщество ждет, чтобы увидеть, будут ли две стороны направлять международное сотрудничество для преодоления глобальных проблем и достижения выигрышной ситуации для двух и всех сторон, или же они вступят в противостояние и конфронтацию друг с другом, или даже в конфликт, что приведет к проигрышной для всех ситуации", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Китай предостерег США от пересечения красных линий
04:52
Он добавил, что Китай всегда рассматривает и развивает китайско-американские отношения с точки зрения построения Сообщества единой судьбы человечества, неся ответственность перед людьми, миром и будущим.
"Позиция Китая последовательна, мы всегда придерживаемся принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, и стремимся содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - добавил Ван И.
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
23 апреля, 07:44
 
В миреКитайСШАШанхайВан И (политик)Си ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала