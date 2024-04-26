https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

Китай предостерег США от пересечения красных линий

Китай предостерег США от пересечения красных линий - РИА Новости, 26.04.2024

Китай предостерег США от пересечения красных линий

США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и пересекать красные линии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с американским госсекретарем... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T04:52

2024-04-26T04:52

2024-04-26T15:41

китай

сша

в мире

пекин

ван и (политик)

энтони блинкен

си цзиньпин

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ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и пересекать красные линии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, слова дипломата приводит Центральное телевидение Китая."Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать красные линии Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР", — сказал он.Как отметил министр, хотя отношения Китая и США в целом стабилизировались, негативные факторы продолжают накапливаться. Мир следит, будут ли Пекин и Вашингтон вместе решать глобальные проблемы или же вступят в конфликт, который станет проигрышем для обеих сторон.Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, пока не сообщается.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда Штаты инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE. Затем последовали санкции из-за "ситуации с правами человека" в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Джо Байдена никаких признаков потепления в отношениях КНР и США не наметилось.

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https://ria.ru/20240423/vmeshatelstvo-1941670902.html

https://ria.ru/20240425/putin-1942327404.html

китай

сша

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китай, сша, в мире, пекин, ван и (политик), энтони блинкен, си цзиньпин