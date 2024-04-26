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Ван И оценил состояние отношений Китая и США - РИА Новости, 26.04.2024
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04:36 26.04.2024 (обновлено: 10:31 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396129.html
Ван И оценил состояние отношений Китая и США
Ван И оценил состояние отношений Китая и США - РИА Новости, 26.04.2024
Ван И оценил состояние отношений Китая и США
Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:36
2024-04-26T10:31
ван и (политик)
китай
сша
в мире
шанхай
энтони блинкен
си цзиньпин
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Однако, подчеркнул он, "негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться".Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
https://ria.ru/20240425/kitay-1942276797.html
https://ria.ru/20240423/krizis-1941666420.html
китай
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ван и (политик), китай, сша, в мире, шанхай, энтони блинкен, си цзиньпин
Ван И (политик), Китай, США, В мире, Шанхай, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин
Ван И оценил состояние отношений Китая и США

Ван И: отношения КНР и США стабилизировались, но негативные факторы растут

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«
"Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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Однако, подчеркнул он, "негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться".
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
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Ван И (политик)КитайСШАВ миреШанхайЭнтони БлинкенСи Цзиньпин
 
 
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