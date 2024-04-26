https://ria.ru/20240426/kitay-1942396129.html

Ван И оценил состояние отношений Китая и США

Ван И оценил состояние отношений Китая и США - РИА Новости, 26.04.2024

Ван И оценил состояние отношений Китая и США

Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T04:36

2024-04-26T04:36

2024-04-26T10:31

ван и (политик)

китай

сша

в мире

шанхай

энтони блинкен

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942429211_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_707d7173c25c1e7058b759382b55091b.jpg

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Однако, подчеркнул он, "негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться".Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.

https://ria.ru/20240425/kitay-1942276797.html

https://ria.ru/20240423/krizis-1941666420.html

китай

сша

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ван и (политик), китай, сша, в мире, шанхай, энтони блинкен, си цзиньпин