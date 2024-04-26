Ван И оценил состояние отношений Китая и США
Ван И: отношения КНР и США стабилизировались, но негативные факторы растут
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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"Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Однако, подчеркнул он, "негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться".
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.