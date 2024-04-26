https://ria.ru/20240426/kirgiziya-1942417997.html

Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения

Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024

Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения

Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:44

2024-04-26T09:44

2024-04-26T09:44

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное ведомство. "По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: "Об информационном обмене" и "О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки"", - сказано в сообщении. Минобороны России информирует, что "в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества".

https://ria.ru/20231012/pvo-1902246758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киргизия, астана, сергей шойгу, в мире