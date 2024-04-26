https://ria.ru/20240426/kirgiziya-1942417997.html
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения
Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:44
2024-04-26T09:44
2024-04-26T09:44
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное ведомство. "По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: "Об информационном обмене" и "О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки"", - сказано в сообщении. Минобороны России информирует, что "в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киргизия, астана, сергей шойгу, в мире
Россия, Киргизия, Астана, Сергей Шойгу, В мире
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения на встрече в Астане
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное ведомство.
"По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: "Об информационном обмене" и "О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки"", - сказано в сообщении.
Минобороны России информирует, что "в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества".