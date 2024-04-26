Рейтинг@Mail.ru
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kirgiziya-1942417997.html
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения - РИА Новости, 26.04.2024
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения
Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:44
2024-04-26T09:44
россия
киргизия
астана
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151983/10/1519831039_0:325:2730:1861_1920x0_80_0_0_a427e0f55f3b08064de32464d1a2af61.jpg
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное ведомство. "По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: "Об информационном обмене" и "О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки"", - сказано в сообщении. Минобороны России информирует, что "в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества".
https://ria.ru/20231012/pvo-1902246758.html
россия
киргизия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151983/10/1519831039_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6949bacb472964f5108b72cd25966242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, астана, сергей шойгу, в мире
Россия, Киргизия, Астана, Сергей Шойгу, В мире
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения

Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения на встрече в Астане

© Sputnik / Акылбек Батырбеков | Перейти в медиабанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Перейти в медиабанк
Бишкек. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министры обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане в пятницу, сообщает российское военное ведомство.
"По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: "Об информационном обмене" и "О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки"", - сказано в сообщении.
Минобороны России информирует, что "в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества".
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии
12 октября 2023, 13:58
 
РоссияКиргизияАстанаСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала