https://ria.ru/20240426/iran-1942513300.html

Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией

Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией - РИА Новости, 26.04.2024

Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией

Отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:00

2024-04-26T15:00

2024-04-26T15:00

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сергей шойгу

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани. "Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень", - сказал Аштиани на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане в пятницу. Он выразил благодарность министру обороны России за поддержку Ирана в момент нападения на консульство республики в столице Сирии. "Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении Исламской Республики Иран за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ", - сказал Аштиани. Он поблагодарил российского коллегу и за позицию, выраженную на общем заседании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла ранее в пятницу в Астане. Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

https://ria.ru/20240403/oon-1937486465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, сергей шойгу