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Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией - РИА Новости, 26.04.2024
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15:00 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/iran-1942513300.html
Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией
Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией - РИА Новости, 26.04.2024
Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией
Отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:00
2024-04-26T15:00
в мире
иран
россия
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани. "Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень", - сказал Аштиани на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане в пятницу. Он выразил благодарность министру обороны России за поддержку Ирана в момент нападения на консульство республики в столице Сирии. "Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении Исламской Республики Иран за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ", - сказал Аштиани. Он поблагодарил российского коллегу и за позицию, выраженную на общем заседании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла ранее в пятницу в Астане. Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
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в мире, иран, россия, сергей шойгу
В мире, Иран, Россия, Сергей Шойгу
Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией

Министр обороны Аштиани: отношения России и Ирана выходят на новый уровень

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани.
"Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень", - сказал Аштиани на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане в пятницу.
Он выразил благодарность министру обороны России за поддержку Ирана в момент нападения на консульство республики в столице Сирии. "Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении Исламской Республики Иран за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ", - сказал Аштиани. Он поблагодарил российского коллегу и за позицию, выраженную на общем заседании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла ранее в пятницу в Астане.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
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