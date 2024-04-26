Минобороны Ирана заявило о новом уровне отношений с Россией
Министр обороны Аштиани: отношения России и Ирана выходят на новый уровень
© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани.
"Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень", - сказал Аштиани на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане в пятницу.
Он выразил благодарность министру обороны России за поддержку Ирана в момент нападения на консульство республики в столице Сирии. "Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении Исламской Республики Иран за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ", - сказал Аштиани. Он поблагодарил российского коллегу и за позицию, выраженную на общем заседании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла ранее в пятницу в Астане.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.